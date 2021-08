Regeneración 21 agosto 2021. La cadena de televisión australiana ABC difundió por accidente un rito satánico y el video se viralizó en redes sociales.

En la grabación se observa a la presentadora Yvonne Yong quien introduce como tema una propuesta que el estado de Queensland busca criminalizar la muerte intencional y heridas infligidas a perros y caballos policiales.

Posteriormente se produce una pausa y en la pantalla aparecen unos hombres de traje.

Después, la transmisión se corta y salta a lo que parece ser un ritual satánico.

Aparece una persona vestida con un manto negro y proclama “Salve, Satanás” cerca de una cruz iluminada y puesta al revés.

Enseguida la emisión vuelve a la normalidad y la presentadora pasa a otra historia como si nada hubiera ocurrido.

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM

— Media Watch (@ABCmediawatch) August 19, 2021