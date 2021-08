Si eres inocente NO huyas ni te ampares, el mensaje de AMLO a Ricardo Anaya

AMLO publicó un mensaje en Facebook para Ricardo Anaya en el que asegura que nada tiene que ver con su persecución y le recordó que “no es mi fuerte la venganza”.

Regeneración, 21 de agosto de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a las acusaciones de Ricardo Anaya que asegura que lo quieren meter a la cárcel. AMLO aseveró que su fuerte no es la venganza y que, si es inocente, no huya ni se ampare.

AMLO escribió vía Twitter: «No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos», se lee en la cuenta de Facebook de López Obrador.

Ricardo Anaya publicó un video en el que afirma que López Obrador lo quiere llevar a la cárcel y por lo tanto suspenderá su gira por los municipios de México.

También aseveró que trabajará para desenmascarar a AMLO y para preservar sus derechos políticos.

Pero AMLO dejó bien claro en su mensaje que ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos, pero no presos políticos.

Anaya asegura que es precisamente AMLO quien lo quiere encarcelar, pero no dice que la investigación en su contra surge de las declaraciones de Emilio Lozoya.

En su momento, Lozoya declaró que “Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura”.

Incluso, en la denuncia se establece: “La entrega del dinero fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray… fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”.