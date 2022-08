Video: Joven se viraliza por ir con el uniforme del Conalep al festival Tomorrowland

Mediante la plataforma de TikTok se difundió el video en el que el joven aparece con el uniforme del Conalep y una bandera de México en el festival Tomorrowland

Regeneración 3 agosto 2022. Un joven que estudió en el Conalep se volvió viral en redes sociales por ir vestido con su uniforme al festival Tomorrowland.

Mediante la plataforma de TikTok se difundió el video en el que el joven aparece con el uniforme de la institución escolar. Vestía una playera blanca con el logo del Conalep, junto a una bandera de México demostrando su orgullo de sus orígenes.

“Mira mamá, egresado del Conalep y cumpliendo mis sueños ahora en Tomorrowland”, publicó el joven.

De inmediato la publicación se viralizó en redes y desató varias reacciones pues muchos celebraron y reconocieron al joven por poner en alto el nombre del Conalep.

Cabe señalar que esta institución educativa ha sido criticada a pesar de que varios estudiantes han demostrado que sí se aprende e impulsa.

“Eso es todo”; “No importa la escuela lo importante es echarle ganas y cumplir los sueños”; “No importa la escuela el chiste es tener metas cumplirlas y echarle ganas yo también fui conalep y seguí estudiando y ahora me doy gustos caros”; fueron algunos comentarios de usuarios.

Tomorrowland es un festival de música electrónica que se celebra cada año en la localidad de Boom en Bélgica.

Es organizado por las empresas propias del festival (We Are One World y Tomorrowland Foundation) y la promotora estadounidense LiveStyle. Se calcula que anualmente acuden más de 400 mil personas de casi 200 nacionalidades distintas