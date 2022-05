Video: Mujer choca y amenaza a repartidor en triciclo; en redes la apodan Lady FGR

Una supuesta servidora pública fue apodada Lady FGR porque intentó extorsionar con amenazas a un repartidor de agua purificada; el video se viralizó en redes

Regeneración, 4 de mayo de 2022. Las denuncias publicadas a través de las redes sociales pueden llegar a viralizarse debido a la indignación que logran causar en los internautas.

Sumado a las denuncias, los casos de ‘ladies‘ y ‘lords‘ suelen ser de los más populares en la red. Ejemplo de ello es el caso reciente de un repartidor de agua purificada que enfrentó la prepotencia de una mujer que presumió trabajar en la Fiscalía General de la República (FGR).

La grabación de los hechos fue publicada a través de TikTok, donde los usuarios viralizaron el caso y pidieron el apoyo para el repartidor de una purificadora.

El video publicado por el usuario @carry3220 en TikTok, mostró el momento en que una mujer uniformada, supuesta trabajadora de la FGR, amenazó a un repartidor de agua purificada.

En las imágenes pudo ser captada la mujer al interior de un auto modelo Spark color negro, quien acusó al repartidor de haber golpeado el auto con su triciclo.

«¿Quieres que le marque a los policías para que vengan?», «Pues márcales para que vengan, tu me pegaste a mi. Yo soy un triciclo y no soy auto», respondió el repartidor.

Luego del supuesto golpe, la mujer aseguró que utilizaría sus influencias para que llegaran sus compañeros. De esta manera buscaba que el joven accediera a darle dinero «como compensación».

«No me obligues a venir con más gente, no me obligues amigo. Aquí adelante está la agencia, una llamada y va a venir todo mi equipo. Me cierras el carro y ¿Sabes cuánto cuesta mi carro? ¿Sabes cuánto cuesta mi facia? (…) me vas a pagar el golpe»