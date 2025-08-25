Zambada acepta culpa, ganancias por 15 mil millones de dólares

Zambada reconoce haber «promovido la corrupción de policías, militares y políticos» en México. Delincuente desde los 19 años, en 1969

Regeneración, 25 de agosto de 2025. En redes destacan que la mañana de este lunes, Ismael el Mayo Zambada, se declaró culpable de dos cargos federales por tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York.

Y es que tras más de cinco décadas de actividad criminal, Zambada estaba acusado de un total de 17 cargos.

Zambada

Además, dijo que inició su carrera criminal a los 19 años, en 1969, cuando comenzó con la distribución de mariguana.

Asimismo, precisó que en 1980 y hasta 2024 continuó con otras drogas, como heroína y, principalmente, cocaína, la que se enviaba mayoritariamente a los Estados Unidos.

Reconoció haber conspirado en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).

Esto, por medio de blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

Al tiempo que en redes precisan que con esta declaración de culpabilidad, el Mayo evita ser procesado en un juicio público.

Sin embargo, pierde su derecho a revocar la sentencia que le impondrá el juez encargado Brian M. Cogan y que será probablemente de cadena perpetua.

NY

Y es que, aunque la fecha oficial para la sentencia se fijó para el 13 de enero del próximo año.

Al tiempo que el magistrado recalcó que cada uno de los delitos de los que se ha declarado culpable conllevan pena de cadena perpetua.

Además, el juez Cogan detalló que el Gobierno de EU valoró en 15 mil millones de dólares los bienes y activos que Zambada había generado durante su medio siglo dedicado a actividades ilícitas.

Por lo cual tendría que aportar a la Justicia estadounidense.

Reconoce

«Reconozco el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, México y otros lugares».

«Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones».

Así dijo Zambada en una extensa declaración de culpabilidad.

E incluso como se indica dijo haber «promovido la corrupción de policías, militares y políticos» en México.

Datos

Por otra parte, se destaca que la audiencia en la corte neoyorquina se prolongó durante unos 45 minutos con una treintena de periodistas , decenas de agentes de la DEA y funcionarios de los tribunales.

Al tiempo que se observa que no estuvo acompañado en la corte por ningún familiar, como si ha ocurrido con sesiones judiciales de otros líderes del narco.

Como se sabe se trata del que fuera número 2 del Cartel de Sinaloa, tras su otrora socio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,

En la audiencia de este lunes, el juez Brian Cogan anunció que la sentencia contra «El Mayo» Zambada será el 13 de enero de 2026.