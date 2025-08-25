El niño texano que se volvió viral por defender a México

«No toleraré calumnias contra México». Video publicado por niño texano de 13 años hace semanas sigue teniendo repercusiones

Regeneración, 25 de agosto de 2025. En redes sociales se ha hecho viral Tristan, un niño texano que defiende a nuestro país por la solidaridad al pueblo norteamericano.

Y es que aún cuando hace semanas que se publicó este video sigue teniendo amplias repercusiones en Texas y EE.UU

Con apenas 13 años y una cuenta en Instagram (@tristanryanperkins) que ya cuenta con más de 96,000 seguidores.

Se trata del joven estadounidense Tristan Ryan Perkins quien se ha vuelto viral tras publicar un video en el que condena la manera en que su país ha tratado históricamente a México.

Además, resalta la solidaridad que la nación vecina ha mostrado hacia Estados Unidos en momentos de crisis.

🇲🇽❤️ Desde Texas, un niño con un gran corazón: Tristan Ryan se hace viral por defender a México y criticar las políticas de Donald Trump. Su mensaje ha conmovido a miles. #TristanRyan #México #Solidaridad pic.twitter.com/1CbImkVdEc — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) July 25, 2025

Cabe destacar que el menor se presenta como creador de reels, aspirante a presidente, woke y estratega político. Uno muy joven.

Sus publicaciones están llenas de crítica política directa, sin filtros, y de una agilidad retórica que descoloca tanto como deslumbra.

E incluso se subraya que su cuenta, administrada por sus padres, es una mezcla entre indignación adolescente y precisión argumentativa.

“Es una locura cuánto nos ayuda México considerando todo lo que les hemos hecho”.

Así inicia Perkins en el clip que ya acumula miles de reproducciones, compartidos y comentarios positivos, tanto en inglés como en español.

El niño no escatima en señalar decisiones polémicas del presidente Donald Trump, quien —recuerda— no solo amenazó con invadir México.

Sino que además se empeña en la construcción de un muro fronterizo por valor de 60 millones de dólares, buscando que fuera México quien lo financiara.

“Trump también impuso aranceles innecesarios a México”, añade.

Crítico

Asimismo, con una postura inusualmente crítica para su edad, Perkins también hace referencia a la historia compartida entre ambas naciones:

“En el siglo XIX les robamos un montón de tierras. No digas que las conquistamos, las robamos”.

Y agrega: “Amo a mi país lo suficiente como para exigirle responsabilidad por sus actos”.

Pero su discurso no solo apunta al pasado. En un tono emotivo, destaca cómo México ha tendido la mano a Estados Unidos cuando más lo necesitaba.

Inundaciones

“¿Quién estuvo ahí primero durante las inundaciones en Texas? No fue Kristi Noem, ni Trump, ni FEMA. Fue México.

«¿Quién estuvo durante los incendios en California a principios de este año salvando vidas? México”.

La grabación cierra con una declaración firme: “Así que no voy a tolerar calumnias contra México”.

Las palabras de Tristan han sido recibidas con entusiasmo por usuarios mexicanos y latinos en Estados Unidos.

Desde luego el público ha elogiado su claridad, empatía y valentía.

Algunos internautas incluso lo han llamado “embajador del respeto binacional” y han comenzado a seguir su cuenta para agradecerle personalmente.

En tiempos de polarización y discursos antiinmigrantes, la voz de este niño se alza como un llamado al reconocimiento y al respeto mutuo entre pueblos vecinos.

En su video más reciente —repleto de comentarios de apoyo y admiración—, Tristan acusa al presidente Donald Trump de recortar fondos para la investigación contra el cáncer.

E incluso, desviar 200 millones de dólares para sus seguidores.

Luego traza una línea directa entre Trump, Jeffrey Epstein y Virginia Giuffre, subrayando el abuso que ella sufrió siendo menor de edad. Su tono es acusatorio y profundamente doloroso.

Pero Tristan no se detiene ahí, sube el tono.

Defensor

Habla de Lawrence Taylor —exjugador de fútbol americano, acusado de abuso sexual— y de cómo Trump quiere restablecer la prueba de aptitud física para niños en las escuelas.

Unos segundos después, lanza una advertencia a quienes aún apoyan al exmandatario: “Si todavía apoyas a Trump en agosto, mírate al espejo”.

La pregunta que deja flotando no es si tiene razón, sino cómo llegó un niño de 13 años a entender con tanta crudeza la situación política, cultural y social actual de su país.

En otros videos, aborda sin titubeos temas sobre violaciones de derechos humanos, la comunidad LGBTQ+, la relación bilateral entre México y Estados Unidos y la violencia policial.

Todo lo dice en videos breves, con ritmo, ironía y un sarcasmo que no le impide ser brutalmente claro.

Porque en sus propias palabras:

“Quien piense que los niños no deberían hablar de política, está completamente equivocado».

«No solo Trump está intentando arruinar el presente de mi generación, también quiere destruir nuestro futuro”.

Casi cien mil personas lo escuchan. Algunas lo llaman “genio político”, otras lo acusan de estar manipulado por sus padres.

Pero lo que no pueden negar es que su forma elocuente, directa y sencilla de expresar lo que piensa ha sacudido las redes sociales.

Como bien dijo uno de sus seguidores: “Ojalá muchos adultos tuvieran la conciencia de este niño texano”.