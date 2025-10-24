Armenta y Sheinbaum recorren zona afectada por lluvias

Presidenta y Gobernador recorren por tercera vez zona poblana con daños por lluvias torrenciales. Entrega de apoyos de 20 mil pesos

Regeneración, 23 de octubre de 2025-En redes destacan que solidaridad y compromiso con las familias afectadas por las lluvias del 9 y 10 de octubre en la Sierra Norte por parte de la presidenta de México.

Misma quien junto al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó en la comunidad de La Ceiba la entrega del primer apoyo económico de 20 mil pesos.

Lluvias

Durante su visita, Sheinbaum supervisó los avances en la reconstrucción de la zona y el cumplimiento del compromiso con las y los poblanos que registraron pérdidas.

Como se sabe, por las lluvias extraordinarias de hace unos días.

Con ello, reafirmó el compromiso de su gobierno de otorgar una atención cercana e inmediata. «No están solos, el Gobierno de México y el Gobierno de Puebla están con ustedes», enfatizó la presidenta.

Reafirmó su reconocimiento al trabajo de los elementos de las Fuerzas Armadas y del mandatario estatal, Alejandro Armenta, quienes se mantienen pendientes de atender la contingencia.

«Gracias al gobernador que ha estado al 100, la verdad», señaló.

Apoyos

Sheinbaum comentó que dicho respaldo, entregado a hogares previamente censados se complementa con vales de despensa y de enseres.

Esto, como parte del esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, con el fin de contribuir a la recuperación integral de las viviendas dañadas.

Detalló que posterior al primer apoyo, se realizará el de enseres y finalmente, de acuerdo con el daño en la vivienda, se brindará otro recurso para rehabilitar las casas, que va de 25 a 75 mil pesos.

Armenta

En su oportunidad, el gobernador Alejandro Armenta, expresó su reconocimiento a la presidenta, por su respaldo solidario hacia las familias poblanas.

Destacó su liderazgo con sentido humano y su compromiso con las causas sociales, al atender de manera directa y oportuna a quienes más lo necesitan.

Ceiba

«Le agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum», señaló la señora Irene Rosales, habitante de La Ceiba, en Xicotepec de Juárez.

Al compartir que, con los 20 mil pesos otorgados, podrá adquirir algunos de los artículos que perdió durante la contingencia.

Además, reconoció la importancia de que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y valoró la sensibilidad del Gobierno de México ante esta situación.

Por su parte, Gaudencio Víctor Vite, habitante de Xicotepec, dijo sobre la pronta respuesta del Gobierno de Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta ante la emergencia.

Asimismo, agradeció el compromiso y cercanía con las comunidades afectadas, compartió que, tras el desbordamiento, perdió muchos de sus bienes, por lo que el apoyo recibido representa una esperanza para recuperar lo perdido.

En tanto, Silvia Cortés, originaria del municipio de Tlacuilotepec, narró que la casa donde vivía con su hija, mamá y un tío se vino abajo totalmente, y que afortunadamente lograron salvar la vida.

Reconoció y agradeció el apoyo de la presidenta y del gobernador: «Me parece bien que la doctora Claudia Sheinbaum se acuerde de las personas afectadas», enfatizó.

Presidenta

“Regresamos a La Ceiba, Puebla, para supervisar la entrega de apoyos a las familias afectadas por lluvias. Reafirmamos el compromiso de ayudar a todas y todos”, comentó en sus redes sociales.

Asimismo, este jueves, la Jefa del Ejecutivo Federal, también supervisó la entrega de los primeros apoyos de 20 mil pesos.

Aasí como de dos vales de despensa y enseres, a las familias damnificadas en los municipios de Poza Rica y Álamo en Veracruz.

Durante su visita a los Módulos de Bienestar, la Presidenta puntualizó que el Gobierno de México se quedará en las zonas con daños.

Lo anterior, hasta que estén completamente atendidas las necesidades de todas las personas que lo requieran.