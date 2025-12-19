140 meses de prisión y 3 de condicional a el Guacho sentenciado EE.UU

El Guacho, yerno de el Mencho, es la personificación de la arrogancia de los cárteles, según autoridades de E.UU

Regeneración, 19 de diciembre 2025- Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho” es sentenciado a 140 meses de prisión y 3 años de libertad condicional en una cárcel de EEUU. Autoridades estadounidenses dicen que es la personificación de la arrogancia de los cárteles.

Cártel Jalisco

El exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno de “El Mencho”, intentó burlar a las autoridades estadounidenses.

Esto desembocó en las críticas del administrador de la DEA, Terrance Cole:

“El Guacho”, de 28 años y originario de Michoacán, utilizó identidades falsas y colaboró con otros miembros del CJNG para blanquear millones de dólares obtenidos del narcotráfico.

A Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa se le conoce como “El Guacho” y es yerno de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Recientemente lo señaló la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como ejemplo de la arrogancia con la que operan los cárteles en territorio estadounidense.

Autoridades

Las autoridades enfatizaron que su caso pone de manifiesto el alcance y sofisticación financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una organización que movilizó millones de dólares provenientes de diversas actividades ilícitas.

Terrance Cole, administrador de la DEA, declaró tras la sentencia de “El Guacho” que el individuo “blanquea millones de dólares provenientes del narcotráfico…

…acumula efectivo y armas fantasma, secuestra a militares y cree poder vivir con lujo y anonimato en suelo estadounidense”.

Sentencia

Cole dijo que “se equivocó. La sentencia de hoy envía un mensaje claro: la DEA está desmantelando al CJNG pieza por pieza.

A los financistas, a los lugartenientes, a las casas de seguridad y a los oleoductos que sustentan a estos narcoterroristas”.

“Estamos atacando su dinero, su liderazgo y su infraestructura, y no nos detendremos hasta que estas organizaciones sean eliminadas.

Y las vidas estadounidenses ya no se vean amenazadas por su avaricia”, afirmó Cole durante una declaración difundida por la agencia.

El Departamento de Justicia de EEUU afirmó que «Gutiérrez Ochoa se declaró culpable de conspiración para blanquear las ganancias del narcotráfico del CJNG“.

Confiscación

“El Guacho” aceptó la confiscación de la residencia y del dinero en efectivo, joyas, relojes, vehículos y otros artículos de valor incautados.

Según datos de la propia DEA, el CJNG operó mediante redes financieras y logísticas que incluyen desde “casas de seguridad” hasta corredores para el tráfico de armas y personas.

La sentencia contra “El Guacho” forma parte de una estrategia amplia para debilitar a los principales operadores de la organización.