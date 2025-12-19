Sheinbaum inaugura rehabilitación urbana de costera de Acapulco

Acapulco se transforma contigo. Movilidad segura a peatones y renovación urbana. Iluminación y 11 kilómetros de riego automatizado: Sheinbaum

Regeneración, 19 de diciembre de 2025. A través de un enlace desde Acapulco, Guerrero, a Palacio Nacional, Sheinbaum encabezó la inauguración de la rehabilitación urbana de la costera Miguel Alemán.

Y, que forma parte del programa Acapulco se Transforma Contigo.

Sheinbaum

la Presidenta @Claudiashein encabezó la inauguración de la rehabilitación urbana de la costera Miguel Alemán



“Hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera que son parte de Acapulco se Transforma Contigo, ese plan que hicimos después del huracán John y ahora… pic.twitter.com/w5nNgAMVBg — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 19, 2025

“Hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera que son parte de Acapulco se Transforma Contigo, ese plan que hicimos después del huracán John…»

«.. y ahora para las vacaciones de diciembre van a encontrar muy bonita la costera”, dijo la presienta Claudia.

Cabe destacar que se indicaron los componentes de las obras de la costera de Acapulco:

Por un parte, Movilidad segura para peatones y renovación urbana con la renovación de 2 mil 700 metros cuadrados (m2) de concreto hidráulico.

En enlace desde Acapulco, el director de @FonaturMX, @Sebas_RM, presentó los resultados del Programa de Rehabilitación Urbana de la Costera Miguel Alemán, que formó parte de la estrategia “Acapulco se Transforma Contigo”. Las obras contemplaron movilidad segura, renovación… pic.twitter.com/kbiLLoaHLd — Canal 22 México (@Canal22) December 19, 2025

Además de 13 mil m2 de banquetas que se encontraban en mal estado, rehabilitación de 2 mil 300 m2 de guarniciones y mil 365 m2 de baldosas e instalación de 382 bolardos.

En este rubro se suman 32 nuevos parabuses, 34 figuras lúdicas, renovación de la señalética vertical y horizontal, implementación de 11 cruces seguros y sustitución de 400 metros de drenaje.

Ilumina

En la #MañaneraDelPueblo, la Presidenta @Claudiashein destacó que hay una inversión de 7 mil 500 millones de pesos para el programa #AcapulcoSeTransformaContigo, que incluye plantas de tratamiento y de bombeo.



En el @GobiernoMX trabajamos todos los días por el bienestar del… pic.twitter.com/cbYW7j4ogp — Conagua (@conagua_mx) December 19, 2025

Cabe destacar que el otro rubro señalado es la Iluminación con la instalación de 800 luminarias solares ecológicas, con lo que ha iluminado por completo la Costera, junto con Islas de luz.

En tanto que como tercer componente se indicó la Infraestructura verde y medio ambiente.

Se trata de la instalación de 125 jardines de lluvia que equivalen a 2 mil 500 m2 de áreas verdes, 9 mil 20 m2 de pasto nuevo, plantación de 60 mil individuos nativos y 300 árboles.

Además se implementó riego automatizado en 11 km.

En tanto que el Marinabús que opera la Secretaría de Marina (Semar) ya funciona y realiza, todos los días, cuatro viajes entre el Zócalo y Puerto Marqués.

Guerrero

En Acapulco, Guerrero, inauguramos el Marinabús, nuevo sistema de transporte marítimo que recorre la bahía de forma rápida, segura y sustentable; beneficiará a miles de personas con traslados diarios.



Tiene un valor especial: es operado por la Secretaría de Marina, que no sólo… pic.twitter.com/iIGWgs4vBP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 23, 2025

Por otra parte la gobernadora Evelyn Salgado indicó que junto a estas obras se realizan acciones en las colonias para transformar la vida de las y los habitantes.