El SAT cobrará 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas en 2026

Grupo Salinas podrá solicitar ajuste del pago por 39%. La presidenta Sheinbaum dijo que es un tema legal y expresó: “¡Ojalá pague!”

Regeneración, 19 de diciembre 2025– En enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará a empresas de Grupo Salinas el requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos por adeudos de impuestos, informó el gobierno federal.

En enero de 2026 a Ricardo Salinas Pliego le llegará una notificación donde se le indicará que debe pagar 51 mil millones de pesos que le debe al SAT.



¿Y si no quiere pagar?



Aquí lo explica la presidenta @Claudiashein.



Si paga o no paga, se informará en la mañanera. pic.twitter.com/CMtUxsPE7Q — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) December 19, 2025

Ajuste

De acuerdo con el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, las empresas del multimillonario Ricardo Salinas Pliego podrán solicitar un ajuste del pago por hasta 39%, de conformidad con la ley.

“Los contribuyentes podrán solicitar al SAT, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley…

…y a las sentencias de los tribunales”, dijo durante la mañanera del pueblo.

Agregó que “de conformidad con el artículo 31 fracción 4ª de nuestra Constitución es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa…

…como disponen las leyes, por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes”.

Apego a la ley

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “lo que dice la ley, porque a eso nos sujetamos nosotros, resolvió la Corte, se notifica en enero.

Estas empresas tienen derecho, por cómo fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos de acuerdo y de conformidad con el código fiscal».

#MañaneraDelPueblo

🚨 LE BORRA LA SONRISA @Claudiashein a Salinas Pliego



El director del SAT explicará como se van a cobrar los más de 40 MIL MDP que debe en impuestos.



El azteco quería ser la nota hoy por ir a la Casa Blanca, pero en lugar de eso será nota por como #SAT… pic.twitter.com/4XonD0B8TR — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) December 19, 2025

“Ya lo político es otra cosa, como es de conocimiento, es importante que todos sepan qué es lo que viene hacia adelante.

“¡Ojalá pague!”

Por eso quisimos presentarlo aquí en la mañanera”. Después expresó: “¡Ojalá pague!”.

La mandataria federal destacó que “se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo”.

Insistió en la advertencia de que “si no pagan pues ya viene ese proceso que ya sería tema posterior.

Y realmente este tema para nosotros es importante que se sepa que, es un tema legal, jurídico, administrativo”, dijo la mandataria.