15 basureros ilegales por municipio en Edomex: Medio Ambiente

La mayoría de los tiraderos clandestinos están en oriente y el Valle de México, informa la titular de Medio Ambiente

Regeneración, 19 de marzo 2026– La secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México (SMA), Alhely Rubio Arronis, comunicó que el mayor número de tiraderos ilegales se localiza en barrancos y zonas cercanas a cuerpos de agua.

Tiraderos clandestinos

Explico que en la demarcación, “todos los días clausuramos tiraderos clandestinos, el problema que sean ilegales es que al otro día van y quitan los sellos”.

“En cada municipio se tienen identificados entre cinco y 15 tiraderos clandestinos.

El volumen más alto de tiraderos a cielo abierto están en el oriente y en el Valle de México” agregó.

Esta evaluación, señaló, se consiguió a través de un estudio realizado por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lugares

Se han identificado los lugares y la frecuencia de estos puntos irregulares.

La secretaria explicó que como parte de la estrategia para abordar esta situación se llevan a cabo trabajos de limpieza, “dando prioridad a las cuencas de agua”.

“El impacto de los tiraderos clandestinos es mayor cuando están más cerca de cuerpos de agua, ya que la infiltración es más intensa.

No tienen ninguna geomembrana, así que los lixiviados se filtran en el agua”, indicó.

Basura generada

En el Estado de México, recordó, se generan cerca de 17 mil toneladas de basura cada día, y cada individuo produce entre un kilo y un kilo y medio de residuos diarios.

La cabeza de la Secretaría del Medio Ambiente aclaró que la labor de saneamiento se coordina con los municipios.

Esto con el objetivo de hacer frente a esta situación que continúa en el estado.

Durante los últimos tres años, se han llevado a cabo acciones para la limpieza en Tepotzotlán, Temoaya, Temamatla, Capulhuac y Aculco.

Responsabilidad social

Alhely Rubio admitió que la responsabilidad social y el apoyo de la población son esenciales para combatir los tiraderos.

Por eso, pidió a la gente que denuncie a quienes arrojen basura en espacios públicos.

“Nosotros saneamos un sitio que está cerca de una barranca, de un manantial, de un cuerpo de agua.

Y a las dos o tres semanas todo lo que desafortunadamente se ha dejado en este sitio se empieza a encontrar en otra barranca, en otro río, en otro espacio.

Reto permanente

Es un reto permanente con la ciudadanía para que dejen los residuos en un destino adecuado final, y por otro lado, que se denuncie en cuanto pongan una bolsa de basura”, señaló.

La secretaria del Medio Ambiente anunció que durante su administración no se ha concedido autorización para abrir nuevos rellenos sanitarios.

En cambio, se está promoviendo la creación de Centros Integrales de Manejo de Residuos.

Con el fin de mejorar el tratamiento, aprovechamiento y disposición final adecuada de la basura en el estado.

Centros Integrales de Manejo de Residuos

“No estamos abriendo un solo relleno sanitario.

Lo que estamos haciendo son Centros Integrales de Manejo de Residuos, el primero ya está en construcción en Polotitlán”, informó.

Rubio subrayó que “se tiene en mente que al concluir la administración haya principalmente uno en la zona oriente o en el Valle de México y en el Valle de Toluca”.

Señaló que en este momento hay 16 vertederos ubicados en el Valle de Toluca, el Valle de México y el área oriental.