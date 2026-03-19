Avanzada del Convoy Nuestra América llega a Cuba con ayuda

Díaz-Canel dijo que el Convoy es muestra de la «bondad de los pueblos», dando la bienvenida a esta avanzada que llegó a la isla

Regeneración, 19 de marzo 2026– Este miércoles, Cuba recibió una primera llegada del Convoy Nuestra América, una iniciativa internacional que trae asistencia humanitaria a la isla, compuesta por activistas, organizaciones sociales y personas que apoyan de manera voluntaria causas humanitarias en la región.

Convoy Nuestra América

«Ya está en #Cuba un grupo de personas y organizaciones solidarias de varias partes del mundo, unidas en el #ConvoyNuestraAmérica».

Anunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta en la red social X.

Los miembros del convoy llevan ayuda humanitaria al país caribeño.

Esto ocurre en medio de las presiones de Estados Unidos que han empeorado las condiciones en la isla, afectando sobre todo el sistema eléctrico.

Iniciativas

Así, se suma a las iniciativas de grupos y naciones que han apoyado a Cuba mediante este medio.

Con el objetivo de aliviar los efectos de las decisiones tomadas por la administración de Trump que impactan directamente en el bienestar de la población.

El presidente cubano valoró este gesto del Convoy como una demostración de la «bondad de los pueblos», dando la bienvenida a esta primera llegada que llegó a la isla.

Díaz-Canel enfatizó la relevancia de la cooperación internacional como un acto que va más allá de las fronteras, fomentando la solidaridad entre las naciones.

Avanzada

Este primer grupo, compuesto por representantes de 19 países europeos, trajo consigo unas cinco toneladas de suministros y medicamentos.

Además, trajeron paneles solares y sistemas fotovoltaicos.

En su primer día, visitaron el hospital Hermanos Amejeiras, que se encuentra en la capital, La Habana.

Allí se entregaron algunos medicamentos destinados a cuatro hospitales de Cuba.

Internacional Progresista

La iniciativa organizada por la Internacional Progresista (IP) ha expresado su deseo de seguir

enviando asistencia humanitaria a la nación.

Utilizando diversas formas, para enfrentar el bloqueo económico que afecta al país y busca oprimir a la población.

La iniciativa se inspira en la Flotilla Global Sumud, que brindó asistencia humanitaria a Gaza en 2025 para apoyar a la nación palestina en medio del genocidio israelí.

«La solidaridad siempre regresa a quienes la ejercen sin otro interés que el bienestar humano».

Agradecimiento

Expresó el mandatario cubano mientras agradecía a quienes se dedicaron a esta tarea solidaria con el pueblo cubano.

Esta es solo una de las muchas iniciativas globales realizadas bajo el lema «Cuba no está sola».

Que muestran su rechazo a las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de los años.

Y fortalecen los lazos solidarios que superan las tensiones económicas y políticas.