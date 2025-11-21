150 personas el contingente Gen Z; en Ciudad Universitaria nadie

Magnas convocatorias Gen Z. Ciudad Universitaria con viento, frío y cero capacidad de convocatoria. Incidentes menores en Marcha del Ángel

Regeneración, 20 de noviembre de 2025. La policía de la CDMX informó de unas decenas de personas que acudieron a la magna convocatoria de GenZ tras las agresiones en días anteriores en el Zócalo.

Además usuarios de las redes sociales dieron testimonio que en Ciudad Universitaria la marcha interna también convocada por las fuerzas derechistas (con parche pirata).

Reporte

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y Seguridad Ciudadana informaron que la manifestación registrada este 20 de noviembre inició en el Ángel de la Independencia y avanzó sobre Paseo de la Reforma.

Sitio, donde presentó una interrupción momentánea a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan/Amajac.

Fallida convocatoria de la #GeneracionZ en Ciudad Universitaria y llaman a asistir al zócalo. Reportes mencionan que una marcha minoritaria pasa por Reforma 222 rumbo al zócalo. pic.twitter.com/ixGCS57NgL — Alejandro Meléndez @alexmelon.bsky.social (@alexmelon) November 20, 2025

Esto, mientras se desarrollaba el desfile cívico militar conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

La movilización registró una afluencia aproximada de 150 personas.

Tras un diálogo sostenido en Reforma, se acordó permitir su avance una vez que la retaguardia del desfile concluyó su paso y el personal operativo se retiró de la ruta.

Riña

📌Así la segunda marcha de la supuesta “Generación Z”, la cual brilló por su ausencia.

Puro chavorruco y adulto mayor, y por supuesto, los políticos que perdieron privilegios. Vean 👇 #GeneraciónZ #MarchaNacional pic.twitter.com/VK8jridTh8 — Mónica O. abogada (@Monicao2712) November 20, 2025

Durante el recorrido, en el entronque de Paseo de la Reforma y Guerrero se registró una riña entre particulares.

Y, por lo que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito intervino para disuadir la confrontación.

Como resultado, cinco hombres de 17, 22, 24, 25 y 27 años fueron presentados ante el Juez Cívico por su presunta participación.

Adicionalmente, un joven de 19 años, en posesión de posibles narcóticos fue presentado ante el agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, sobre Madero, personal de la SSC aseguró toletes, máscaras de gas y cadenas que portaban algunas personas, con el fin de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de asistentes y transeúntes.

Sigue

La marcha continuó hacia el Centro Histórico hasta llegar a la calle de Palma y 5 de Mayo, donde fue detenida.

Lo anterior, debido a que la logística del desfile seguía en proceso de retiro en la plancha del Zócalo capitalino. Además, sobre Madero fueron decomisados toletes, máscaras de gas y cadenas.

Asimismo, se registró que un pequeño grupo de personas encapuchadas ingresó al Zócalo por la calle 16 de Septiembre; sin embargo, su expresión no pasó a mayores ni generó incidentes relevantes.

Cabe destacar que el parte policial destaca que durante todo el trayecto, estuvo el Grupo de Dialogo y Convivencia.

#ULTIMAHORA

🚨 Así luce la estación Metro Universidad a minutos de que inicie la segunda marcha de la #GeneracionZ. A través de redes sociales se convocó un mitin en Ciudad Universitaria, en sincronía con otras manifestaciones en distintos puntos de la capital. pic.twitter.com/SlM7aTIxKW — JUCA Noticias (@JucaNoticias) November 20, 2025

EL cual está , conformado por personal de Gobierno, Sistema Integral de Derechos Humanos, del Mecanismo de Protección Integral (MPI).

Así como de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS).

Dicha acción para mantener el diálogo con las y los participantes, prevenir conflictos y garantizar el desarrollo ordenado de la jornada.

Datos

#ÚLTIMAHORA| Admiten que marcha convocada en la @UNAM_MX , por la prianista cuenta @generacionz_mx , "fue un fracaso rotundo".



En una suerte de desesperación 😂😂 , invitan a los pocos que llegaron a Ciudad Universitaria al Ángel de la Independencia.



¡Bien por la Máxima Casa… pic.twitter.com/9gLShSO8wP — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) November 20, 2025

La SSC implementó los dispositivos de acompañamiento y cierres viales necesarios en avenida Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo.

Las autoridades capitalinas mantuvieron presencia y monitoreo permanente, en coordinación con instancias de seguridad y protección civil.

«El Gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con el respeto y garantía del derecho a la libre manifestación».

E, «invita a que las expresiones sociales se realicen de manera pacífica y en apego a la ley, con el fin de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía».