CDXM: Jefa Clara amplía licencia permanente a 2026

Emitidas 1 millón 300 mil licencias permanentes. Recaudado directo a obra de movilidad como seguridad vial y recuperación de espacios en CDMX

Regeneración, 20 de noviembre de 2025. Clara Brugada amplía programa de Licencia Permanente en 2026 en CDMX.

Y es que a un año de implementarse dicho programa se han emitido un millón 300 mil licencias de conducir y se han recaudado más de 2 mil millones de pesos.

Clara

La Jefa Clara anunció la ampliación del programa de Licencia Permanente en 2026, debido al éxito que ha tenido entre la ciudadanía.

Al día de hoy se han expedido más de un millón 300 mil licencias, con una recaudación superior a los 2 mil millones de pesos.

“Hoy les informamos que, justamente, a petición de la ciudadanía, hemos decidido integrar al paquete financiero del próximo año la ampliación de la emisión de licencias permanentes durante 2026”, afirmó.

Resaltó que del 16 de noviembre de 2024 al 16 de noviembre pasado, se emitieron un millón 390 mil 606 licencias de conducir.

Esto ha permitido recaudar más de 2 mil 341 millones de pesos, los cuales están destinados a financiar acciones estratégicas que transformarán la movilidad de la ciudad.

“Que privilegian la seguridad vial, la sustentabilidad, la accesibilidad universal y la recuperación del espacio público”, indicó.

Dijo de un fideicomiso exclusivo para este propósito y mediante el impulso de tres ejes de acción: movilidad no motorizada, seguridad vial y mejoramiento del transporte público.

Brugada Molina precisó que, como parte de estas obras en movilidad, se mejorarán 66 cruces de entornos escolares.

La Licencia Permanente ha tenido una gran respuesta. Por eso, y porque escuchamos a la gente, decidimos mantener el programa durante todo el próximo año.

Lo que se recauda con este trámite se invertirá en obras que mejoran la movilidad y la vida diaria en nuestra ciudad.

Sigamos… pic.twitter.com/SWRVnhFLuQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 18, 2025

Además, 116 cruces conflictivos, se ampliará al doble el programa Ecobici con la construcción de 600 nuevas cicloestaciones.

Se adquirirán 100 autobuses eléctricos para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que formarán parte de la creación de nuevos circuitos locales en las periferias, pueblos y barrios originarios.

Así como el mejoramiento de los CETRAM.

Congreso

Al respecto, la Jefa de Gobierno agradeció al Congreso de la Ciudad de México por la aprobación de las reformas al Código Fiscal.

Lo que permitió la puesta en marcha del programa de Licencia Permanente en 2026, con gran aceptación entre la ciudadanía.

Así, 2025 es el año de mayor emisión de licencias en la historia de la CDMX, con un incremento de hasta 60 por ciento.

El Secretario de Administración y Finanzas (SAF), Pablo de Botton informó que este nuevo programa contemplaba un millón de licencias emitidas al cierre de 2025.

Sin embargo, gracias a la alta aceptación aumentó a casi cuatro veces más la demanda de expedición respecto a un mes normal.

Opera

Esto dio como resultado, en su primer año de operación, un millón 390 mil 606 licencias emitidas, un millón 561 mil 144 pagos realizados. Y la recaudación de un total de 2 mil 341 millones 716 mil pesos.

Añadió que hasta el 16 de noviembre pasado 57 por ciento de las licencias permanentes se emitieron en oficinas de la SAF, equivalente a 791 mil 855.

Además, eel 28 por ciento en formato digital, es decir, 396 mil 238. El 11 por ciento en el Macromódulo de la Magdalena Mixiuhca, 151 mil 898.

El 4 por ciento restante en módulos de la Secretaría de Movilidad y las alcaldías, con 50 mil 615.

Reiteró que su costo de mil 500 pesos sirve para cubrir únicamente el pago de derecho, dado que el trámite es 100% gratuito.

Además subrayó que lo acumulado es destinado a un fideicomiso previsto en el Código Fiscal.

“Estamos experimentando una demanda incrementada de alrededor de 60 por ciento, lo cual nos habla no solamente de que tuvimos una gran aceptación por parte de la ciudadanía desde un inicio….»

«…, sino que hoy en día tenemos muchas ciudadanas y ciudadanos de la capital que están buscando sacar su licencia permanente”, destacó el secretario.

Economía CDMX

Asimismo, indicó que por instrucciones de la Jefa de Gobierno presentará ante el Congreso, como parte del Paquete Económico 2026, la ampliación por un año para tramitar la licencia permanente, la cual mantendría un costo de este año, ubicándose igualmente en 1,500 para 2026.

Finalmente, De Botton Falcón resaltó que se tuvo el año con mayor emisión de licencias, al mismo tiempo que se logró la reducción de 40 por ciento en el tiempo de atención, de 30 a 18 minutos.

Esto, a pesar de una demanda tres veces mayor de lo esperado, y reconoció a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) por su trabajo conjunto, para proporcionar licencias digitales.