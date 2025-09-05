122 mil millones para garantizar derecho al agua: Sheinbaum

Sheinbaum: Desprivatizado volúmenes de agua equivalentes a cuatro veces el consumo de CDMX: «El agua no es una mercancía, sino un bien común»

Regeneración, 4 de septiembre de 2025. La presidenta Sheinbaum en Las Mañanera del Pueblo”, dio a conocer una serie de proyectos estratégicos en materia hídrica.

Y es que los funcionarios de la la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detallaron una inversión millonaria y planes a largo plazo para garantizar el acceso al agua.

Esto es, un derecho humano que ha sido puesto en entredicho durante años, precisamente gran negocio durante los gobiernos del PRIAN.

Para empezar, el titular de la CONAGUA, Efraín Morales, informó que se están impulsando 17 proyectos estratégicos en todo el país.

Estas obras, con una visión de hasta 40 años, tienen como meta combatir la escasez de agua y prevenir las inundaciones que cada año afectan a miles de familias.

El funcionario detalló que ya hay ocho proyectos en marcha, con una inversión estimada de 122 mil 600 millones de pesos para el periodo 2025-2030.

Un paso monumental para un país que durante el periodo neoliberal sufrió la escasez y el desorden en la gestión del vital líquido.

Un acueducto tras otro para el bien común

Morales y el subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Felipe Zataráin Mendoza, describieron la labor que se está llevando a cabo en el país.

El proyecto de la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que tuvo una inversión de 2,062 millones de pesos, por ejemplo, beneficiará a 300 mil habitantes.

Con obras como esta, el gobierno se enfrenta a un reto histórico, pues buscan asegurar el derecho humano al agua de la población.

A la lista de obras prioritarias se suman:

El acueducto “Agua para Colima”, con una inversión de 1,700 millones de pesos, para el beneficio de 238 mil personas.

Además el acueducto Solís-León en Guanajuato, que con 15 mil millones de pesos busca beneficiar a 1.8 millones de habitantes.

Asimismo el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, con una inversión total de 7,400 millones de pesos para 6.4 millones de habitantes.

La inversión de 2,400 millones de pesos para obras de protección contra inundaciones en Tabasco que favorecerán a 340 mil habitantes.

Valle

El proyecto de Agua Potable en el Valle de México, que tuvo una inversión de 13 mil millones de pesos para favorecer a 3 millones de habitantes.

Además, se anunció que hay otros tres proyectos que arrancarán en los próximos días y seis obras más que están en etapa de licitación.

Esto es que en México se está poniendo al derecho humano al agua por encima de los intereses privados que tanto daño han hecho.

Por si fuera poco, el subdirector general de Administración del Agua de CONAGUA, Mauricio Rodríguez Alonso, anunció un Decreto de Facilidades Administrativas.

Este decreto es un bálsamo para miles de pequeños y medianos productores, así como para municipios, que podrán regularizar sus títulos de concesión de agua.

Tras una revisión de 536,533 títulos, se encontró que 163,689 estaban vencidos, un claro reflejo del desorden que ha existido en la administración del agua.

Rodríguez Alonso afirmó en conferencia que “durante el periodo neoliberal se otorgaron concesiones de hasta 30 años, y hoy muchos productores no tienen claridad sobre los plazos para actualizarlas”.

Con esta medida, se busca dar certeza jurídica a los concesionarios y, de paso, abrirles la puerta para acceder a créditos y otros apoyos.

La regularización se podrá realizar de manera digital o en los módulos de CONAGUA que se instalarán en los estados, facilitando un proceso que, en el pasado, fue un dolor de cabeza para los usuarios.

Para finalizar, la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara: el objetivo principal es garantizar el derecho humano al agua y promover su uso eficiente.

La mandataria afirmó que “son muy importantes para todo el país, porque atienden el derecho humano al agua”.

También, como si fuera una bofetada a los intereses que han privatizado el agua, dijo un dato revelador:

En lo que va de su gobierno se han desprivatizado volúmenes de agua equivalentes a cuatro veces el consumo de la Ciudad de México.

«Un logro que nos recuerda que el agua no es una mercancía, sino un bien común».