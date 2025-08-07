16 toneladas de autopartes aseguradas en Iztapalapa, CDMX

Cateos en inmueble y accesorias en S.M. Aztahuacán. Toneladas de autopartes presuntamente robadas, documentación y arma incautadas: CDMX

Regeneración, 7 de agosto de 2025. En redes destacan el decomiso de toneladas de autopartes en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Se trata, indica el parte oficial de un trabajo interinstitucional donde Seguridad Ciudadana de CDMX y fuerzas federales ejecutaron dos órdenes de cateo en un inmueble y dos accesorias.

Mismas donde aseguraron 16 toneladas de autopartes, documentación diversa y detuvieron a un hombre.

CDMX

La acción policial que llevó a incautar piezas y accesorios de automóviles posiblemente robados, ubicados en la colonia Santa María Aztahuacán.

Además, la SSC detalló que un juez de control otorgó las órdenes de cateo para intervenir el domicilio y los locales; por ello, se implementó un despliegue operativo.

La dependencia agregó que, en el primer cateo, fue detenido un hombre de 33 años y se aseguró:

Por una parte, un arma de fuego de fabricación artesanal así como una caja metálica plateada con una lente transparente en mal estado de conservación, que en su interior contenía 19 cartuchos útiles.

Dos placas de circulación (una del estado de Morelos y otra del Estado de México), además de una tarjeta de circulación expedida en el Estado de México,

Un faro automotriz y un aproximado de 15 toneladas de autopartes de diferentes vehículos.

Segundo

Cabe destacar que en el segundo cateo se aseguraron una placa de circulación del estado de Morelos, dos tarjetas de circulación del Estado de México y Morelos.

Además de «un aproximado de una tonelada de autopartes», indicó la dependencia.

Desde luego el detenido, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

En tanto, los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial.

Detalles

Asimismo se precisa que el operativo se realizó por parte de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), CDMX-

Esto, con apoyo de personal de las Secretarías de la Defensa, Marina y de la Guardia Nacional (GN).

Al tiempo que se precisa que la acción policial es resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas.

Así como parte de la Estrategia integral de combate al Robo de Vehículos y Autopartes.

Se detalla que los datos de prueba se obtuvieron a través de distintas técnicas de inteligencia, recorridos de reconocimiento y entrevistas ciudadanas.

Los cuales fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo en la avenida Jalisco, colonia Paraje.

Así como otro local, en la colonia Santa María Aztahuacán.

Por ello, se implementó un despliegue operativo en el que se actuó sin uso de violencia, en estricto apego al protocolo de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.