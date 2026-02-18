Sarampión: Suficiencia de vacunas, se aplicarán 2.5 millones por semana

Vacuna: De 6 meses a 12 años. En 11 entidades incluye de 13 a 49 años no vacunadas o con esquema incompleto. Son dos dosis

Regeneración, 18 de febrero de 2025. En México hay suficiencia de vacunas contra el sarampión, asimismo se trata de una estrategia que permita contener el brote conforme a las normas de control epidemiológico.

Hay que recordar que el actual brote en parte es resultado de la baja en la vacunación producto de la pandemia de Covid y sus efectos en las cadenas globales de fármacos.

A lo que se suma las acciones de los antivacunas que fueron vector de transmisión en Chihuahua que se extendió a las comunidades indígenas aún con ancestrales carencias y objeto de discriminación.

Vacunas

Por ello, acompasada con las directrices de la Organización Mundial para la Salud (OMS), la presidenta Sheinbaum destacó que la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión tiene el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación.

Así, la meta es llegar a 2.5 millones de dosis aplicadas a la semana.

Cabe destacar que subrayó suficientes vacunas, de las que a la fecha se han aplicado más de 16 millones de biológicos.

E incluso que de la semana del 7 al 13 de febrero, se aplicaron casi 1.7 millones de biológicos.

“De que anunciamos la semana pasada a esta semana, aumentaron en casi doble el número de vacunas que se están poniendo en el país».

Por otra parte, destacó quienes son las personas que deben vacunarse:

“Nosotros insistimos mucho en que vacunen las niñas y los niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable».

Además «en ciertos estados de la República de 13 a 49 años».

Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, «no hay problema de desabasto de vacunas» al informar que se compran a la Organización Panamericana de la Salud.

Son alrededor de 15 millones de vacunas «más para poder tener suficientes vacunas este año y el próximo también, prevenir cualquier problema”.

Orienta

En un año sólo hay 9 mil 400 casos de sarampión.

Ante esto, reiteró el llamado a que se vacunen los grupos prioritarios: niñas y niños de entre 6 meses de edad y 12 años, que no ha recibido vacuna o cuya primera dosis fuera hace más de 6 meses.

Así como personas de 13 a 49 años no vacunadas o con esquema incompleto que viven en 11 entidades que concentran la mayor incidencia por 100 mil habitantes.

Esto es, Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla.

“Los centros de salud los pueden encontrar en dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079”, agregó.

Servicio vacunas

El subsecretario de Integración Sectorial, Eduardo Clark García Dobarganes, puntualizó que la incidencia de sarampión en el país es relativamente baja. La mayoría de la población está vacunada.

Informó que a la fecha, se registran 29 defunciones desde el primer caso confirmado en febrero de 2025, de ellos 21 fueron en Chihuahua y el resto en otras entidades.

Subrayó que la Estrategia Nacional se centra en la vacunación, por ello acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de todas las instituciones públicas de salud, sin importar la afiliación.

“La vacuna en estos 20 mil puntos es gratuita, para todos y cada uno de los mexicanos es 100 por ciento gratuita”, señaló.

Embarazadas

El subsecretario de Políticas de Salud, Ramiro López Elizalde, puntualizó que en el caso de las mujeres embarazadas, la recomendación es no vacunarse.

Esto, ya que las vacunas son virus vivos atenuados que pueden transmitirse a través del cordón umbilical.

Sin embargo, en caso de que una mujer embarazada presente síntomas hay una alternativa en los Hospitales con medicamentos que fortalecen la inmunidad.

Al igual que en el caso de los pacientes con cáncer, quienes deben aplicarse la vacuna si sus médicos lo recomiendan.