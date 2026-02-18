Cuba alerta sobre riesgos para embarazadas por el bloqueo

Donald Trump endureció el ya terrible bloqueo energético a Cuba, que afecta directamente al sistema se salud de la isla

Regeneración, 17 de febrero 2026– (Redacción) La crisis en los servicios básicos para la población cubana se intensifica por la presión política de Trump y el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que tiene amenazas arancelarias hacia países que abastezcan petróleo a la isla.

Riesgos

El gobierno cubano notificó que «enfrentan riesgos adicionales, amenazas y restricciones» en el sector de la salud a causa del bloqueo estadounidense.

Esto pone en peligro a más de 32 mil 880 mujeres embarazadas, bebés recién nacidos, menores, pacientes diabéticos, aquellos en tratamientos para el cáncer o programados para cirugías.

La falta de combustible está ocasionando problemas y limitaciones en el cuidado materno e infantil.

Esto incluye obstáculos para que las mujeres embarazadas puedan realizarse ecografías obstétricas.

HEROICO 🇨🇺 Me emociona ver a los campesinos y obreros cubanos sumados a la instalación de los parques de paneles solares para superar el cerco petrolero de USA. No es magia, es un pueblo dispuesto a no ser una colonia, es mi pueblo demostrando otra vez al mundo de qué está hecho. pic.twitter.com/BpqUlNa4yR — El Necio (@ElNecio_Cuba) February 17, 2026

Monitoreo

Se realizan para monitorear el desarrollo fetal y obtener diagnósticos tempranos de posibles malformaciones, explicó el Ministerio de Salud.

Informó que el bloqueo energético de Estados Unidos “provoca limitaciones para la movilización de las comisiones de atención…

…a la morbilidad materna extremadamente grave y del neonato crítico” y decenas en el programa de vacunación infantil.

Además, advirtió que se pone en riesgo a los niños con necesidades especiales (que requieren respiración mecánica en casa o climatización).

Poca disponibilidad

Y genera poca disponibilidad de transporte sanitario para emergencias.

“Estas afectaciones pudieran tener un impacto significativo en los más de 61 mil 830 menores de un año que requieren de atenciones especiales en esa primera etapa de vida”, según el Ministerio de Salud.

El gobierno de La Habana indicó que “estas decisiones arbitrarias” del gobierno de Donald Trump también aumentan las dificultades para conseguir medicamentos.

Insumos médicos

🫄🇨🇺|| Más de 32 880 embarazadas afrontarán riesgos adicionales, amenazas y limitaciones como consecuencia del bloqueo energético del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.



📢 ¡No se debe bloquear el derecho a la vida!



Detalles 👉https://t.co/7q9ZADffVw#TumbaElBloqueo pic.twitter.com/cm3oFVPMnt — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) February 16, 2026

Así como insumos, reactivos, equipos médicos y repuestos que se requieren en hospitales, salas de especialidades, quirófanos o unidades de terapia intensiva.

“En ese sentido, la disminución de la frecuencia de vuelos comerciales e incremento del precio de los fletes dificultan el acceso a medicamentos…

…y otros recursos imprescindibles en el Sistema de Salud, incluyendo los que se transportan de urgencia”,, afirmó el Ministerio de Salud.

Garantizar atención

Cuba confirma la forma de distribuir y entregar donaciones enviadas por México. Se beneficiarán prioritariamente niños, mayores de 65 años, embarazadas y personas vulnerables de tres provincias y un municipio cubanos. Gracias Mexico. Los impactos positivos de su ayuda se verán. https://t.co/ybXILuwflo — Eugenio Martínez Enríquez (@EugenioMtnez) February 17, 2026

«El personal y las entidades de salud en Cuba trabajan continuamente para garantizar a nuestro pueblo la atención médica y el apoyo humano que siempre han proporcionado.

Este esfuerzo se ha convertido en una conquista indispensable, no importa cuán difíciles sean las circunstancias causadas por el aumento de la guerra económica», añadió.

El gobierno de Estados Unidos afirmó que mantiene conversaciones con autoridades de La Habana para alcanzar un acuerdo político sobre la isla.

No obstante, legisladores del partido republicano han instado a Donald Trump a intensificar el embargo contra Cuba y a ejercer presión sobre naciones como México.