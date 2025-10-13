Fiscalía de Edomex detalló que los detenidos son Gabriel Rafael ‘N’, de 57 años de edad, y Paulo Alberto ‘N’, de 36 años
Regeneración, 13 de octubre 2025– Autoridades de Estado de México informaron que fueron detenidos dos sujetos, presuntamente vinculados con la desaparición de Kimberly Moya, de 16 años de edad, al salir de un café internet, en Naucalpan, hace 11 días.
La Fiscalía General de Justicia de Estado de México (FGJEM) detalló, en un comunicado, que los detenidos son Gabriel Rafael ‘N’, de 57 años de edad, y Paulo Alberto ‘N’, de 36 años;
Quienes fueron recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde se determinará su situación jurídica.
Desaparición
La Fiscalía General de Justicia de Estado de México explicó que el 2 de octubre, a las 16:14 horas, Moya, estudiante del CCH Naucalpan, de la UNAM…
…caminaba por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan…
…cuando Gabriel Rafael ‘N’ corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un auto tipo sedán, marca Volkswagen, color gris, conducido por Paulo Alberto ‘N’.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los sujetos “privaron de la libertad a la adolescente;
Se subieron con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación”.
Fiscalía
La Fiscalía de Estado de México subrayó que para localizar a Kimberly Moya ha realizado diversas acciones de búsqueda en lugares públicos y privados.
Por ellas, se ejecutó la detención de Gabriel Rafael ‘N’, durante un cateo en un taller donde el presunto implicado se desempeñaba como tornero.
En dicho cateo, las autoridades localizaron unas botas color café con manchas de sangre.
Análisis
Estas fueron analizadas por un perito en genética forense, para realizar la confronta genética con las muestras biológicas de los padres de la adolescente.
El resultado del análisis confirmó que las manchas de sangre corresponden a los rastros hemáticos y presentan coincidencias genéticas con las muestras de los padres de Kimberly Moya.
“Por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima”, mencionó la Fiscalía de Estado de México.
Se identificó que Gabriel Rafael ‘N’ portaba las botas que fueron sometidas al análisis genético, por las manchas de sangre.
La Fiscalía subrayó que también se analizaron varios videos que fueron difundidos, en los que se observa a una mujer caminando por un andador, cargando bolsas y mochilas;
Sin embargo, la dependencia descartó que se tratara de Kimberly Moya y precisó que la adolescente se identificó como Dulce.
Auto gris
Las investigaciones también arrojaron que durante el recorrido de la estudiante del CCH Naucalpan, desde su casa hasta el café internet, donde realizó unas impresiones;
Y en su trayecto de regreso, aparece en los videos el auto Volkswagen, color gris, conducido por Paulo Alberto ‘N.
Según la investigación, el auto siguió a la joven, hasta posicionarse en un punto de la calle Minas, en la colonia San Rafael Chamapa.
Presuntamente, allí es el lugar donde los ahora detenidos habrían privado de la libertad a la adolescente.
Los dos sujetos detenidos no han proporcionado información sobre el paradero de Kimberly.
Búsqueda continuará
Por ello, la Fiscalía mexiquense apuntó que continuará con la búsqueda de la joven y la investigación del caso.
Se hará de forma conjunta con los tres órdenes de gobierno, bajo todas las hipótesis que se siguen;
“Manteniendo la presunción de que la adolescente se encuentra con vida, tal como lo señala el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas…
…que establece la obligación para las autoridades de realizar la búsqueda presumiendo en todo momento que la persona desaparecida se encuentra con vida”.