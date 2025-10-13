Dos detenidos en Naucalpan por desaparición de Kimberly Moya

Fiscalía de Edomex detalló que los detenidos son Gabriel Rafael ‘N’, de 57 años de edad, y Paulo Alberto ‘N’, de 36 años

Regeneración, 13 de octubre 2025– Autoridades de Estado de México informaron que fueron detenidos dos sujetos, presuntamente vinculados con la desaparición de Kimberly Moya, de 16 años de edad, al salir de un café internet, en Naucalpan, hace 11 días.

🔴 Kimberly Hilary Moya González de 16 años de edad, NO DESAPARECIÓ, SE LA LLEVÓ UN SUJETO



La joven estudiante del #CCH Naucalpan, fue vista por última vez tras ir a un cibercafé en el Estado de México



Hoy familiares y amigos exigen respuestas urgentes de las autoridades.… pic.twitter.com/RNcId8O631 — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) October 13, 2025

La Fiscalía General de Justicia de Estado de México (FGJEM) detalló, en un comunicado, que los detenidos son Gabriel Rafael ‘N’, de 57 años de edad, y Paulo Alberto ‘N’, de 36 años;

Quienes fueron recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde se determinará su situación jurídica.

Tómelo en cuenta. Por la desaparición de Kimberly Moya de 16 años y otras jóvenes no localizadas en Naucalpan y otros municipios del Valle de México, el colectivo Hermanas Aliadas, familiares y amigos de las víctimas, así como afectados por la inseguridad realizan un bloqueo en… pic.twitter.com/89X9yW6F4U — La Silla Rota (@lasillarota) October 13, 2025

Desaparición

La Fiscalía General de Justicia de Estado de México explicó que el 2 de octubre, a las 16:14 horas, Moya, estudiante del CCH Naucalpan, de la UNAM…

…caminaba por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan…

…cuando Gabriel Rafael ‘N’ corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un auto tipo sedán, marca Volkswagen, color gris, conducido por Paulo Alberto ‘N’.

#Estados



La @FiscaliaEdomex detuvo a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su probable participación en la desaparición de Kimberly Hilary Moya, joven de 16 años reportada como desaparecida desde el pasado 2 de octubre en Naucalpan, #Edoméx. Además, la Fiscalía indicó que… pic.twitter.com/u48N9bXpEo — SPR Informa (@SPRInforma) October 13, 2025

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los sujetos “privaron de la libertad a la adolescente;

Se subieron con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación”.

Fiscalía

La Fiscalía de Estado de México subrayó que para localizar a Kimberly Moya ha realizado diversas acciones de búsqueda en lugares públicos y privados.

Por ellas, se ejecutó la detención de Gabriel Rafael ‘N’, durante un cateo en un taller donde el presunto implicado se desempeñaba como tornero.

Bloqueo en Periférico Norte por desapariciones en el Valle de México



Por la desaparición de Kimberly Moya, de 16 años, y otras jóvenes no localizadas en Naucalpan y municipios del Valle de México, el colectivo Hermanas Aliadas, familiares y víctimas de la inseguridad realizan un… pic.twitter.com/DisjdNJvmr — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐨 (@Alberto_Rubio) October 13, 2025

En dicho cateo, las autoridades localizaron unas botas color café con manchas de sangre.

Análisis

Estas fueron analizadas por un perito en genética forense, para realizar la confronta genética con las muestras biológicas de los padres de la adolescente.

El resultado del análisis confirmó que las manchas de sangre corresponden a los rastros hemáticos y presentan coincidencias genéticas con las muestras de los padres de Kimberly Moya.

⚠️ #AlertaVial | Familiares de la estudiante desaparecida del CCH Naucalpan Kimberly Moya participan en el bloqueo del Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli.



📌 La protesta está integrada por familiares de personas desaparecidas



📹 @CapitalEdomex

📷 @pizcalli pic.twitter.com/E5wIM9mnbo — Que se sepa MX (@quesesepamx) October 13, 2025

“Por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima”, mencionó la Fiscalía de Estado de México.

Se identificó que Gabriel Rafael ‘N’ portaba las botas que fueron sometidas al análisis genético, por las manchas de sangre.

La Fiscalía subrayó que también se analizaron varios videos que fueron difundidos, en los que se observa a una mujer caminando por un andador, cargando bolsas y mochilas;

Sin embargo, la dependencia descartó que se tratara de Kimberly Moya y precisó que la adolescente se identificó como Dulce.

DOS DETENIDOS POR PRIVAR DE LA LIBERTAD A #KimberlyMoya



Son Gabriel Rafael N de 57 años y Paulo Alberto N, trabajadores de taller de torno en San Rafael Chamapa@FiscaliaEdomex encontró botas con sangre que pertenece a la estudiante del Cch Naucalpan



pic.twitter.com/VUYTdP0aKf — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) October 13, 2025

Auto gris

Las investigaciones también arrojaron que durante el recorrido de la estudiante del CCH Naucalpan, desde su casa hasta el café internet, donde realizó unas impresiones;

Y en su trayecto de regreso, aparece en los videos el auto Volkswagen, color gris, conducido por Paulo Alberto ‘N.

Según la investigación, el auto siguió a la joven, hasta posicionarse en un punto de la calle Minas, en la colonia San Rafael Chamapa.

:#Ar2ÚltimaHora🦎🚨:

Caos en Periférico Norte por bloqueos a la altura del Parque Naucalli, colectivos se manifiestan por desapariciones en el Valle de México entre ellos la joven de 16 años Kimberly Moya en Naucalpan.pic.twitter.com/49ZReDIxfJ — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) October 13, 2025

Presuntamente, allí es el lugar donde los ahora detenidos habrían privado de la libertad a la adolescente.

Los dos sujetos detenidos no han proporcionado información sobre el paradero de Kimberly.

Búsqueda continuará

Por ello, la Fiscalía mexiquense apuntó que continuará con la búsqueda de la joven y la investigación del caso.

#AlertaVial 🚨 | Motociclistas y transportistas se enfrentan a manifestantes en #PeriféricoNorte.



La molestia por el bloqueo vial escaló a agresiones pasivas contra familiares e integrantes del colectivo #HermanadaAliadas que exigen la aparición de Kimberly Moya y otras 12… pic.twitter.com/N87PlxfcpK — El Universal Estado de México (@Univ_Edomex) October 13, 2025

Se hará de forma conjunta con los tres órdenes de gobierno, bajo todas las hipótesis que se siguen;

“Manteniendo la presunción de que la adolescente se encuentra con vida, tal como lo señala el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas…

…que establece la obligación para las autoridades de realizar la búsqueda presumiendo en todo momento que la persona desaparecida se encuentra con vida”.