20 Detenciones y Decomisos Masivos en Ocho Estados

El gabinete de seguridad de México reporta la captura de 20 personas en operativos estratégicos. Se aseguraron armas, combustible y drogas

Regeneración, 21 de abril de 2026.– El Gabinete de Seguridad reportó acciones relevantes este 20 de abril de 2026.

Los operativos coordinados ocurrieron en ocho estados de la República Mexicana.

Las autoridades detuvieron a 20 personas durante estas jornadas de vigilancia.

El plan se basa en el fortalecimiento de la inteligencia y coordinación.

Las intervenciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad vigente.

Se busca atender las causas y consolidar a la Guardia Nacional.

Los operativos incluyeron cateos y recorridos en zonas de alta incidencia.

El gobierno federal prioriza la investigación para desarticular grupos delictivos.

Decomisos masivos en el norte

En Valle del Rosario, Chihuahua, el Ejército capturó a ocho personas armadas.

Aseguraron 11 armas largas y blindaje de fábrica en un vehículo.

También en Nonoava se destruyeron siete campamentos utilizados por la delincuencia.

En San Quintín, Baja California, hallaron 17 artefactos explosivos improvisados.

Sinaloa registró el decomiso de tres armas largas en Escuinapa.

Los militares incautaron más de siete mil cartuchos útiles durante patrullajes.

Por su parte, en Sonora se detuvo a seis personas tras diversos cateos.

En Quintana Roo cayeron tres sujetos, incluyendo a dos ciudadanos extranjeros.

Golpe al robo de combustible y salud

En Villagrán, Guanajuato, se localizó una toma clandestina de hidrocarburo.

Las fuerzas federales aseguraron 30 mil litros de combustible robado.

Confiscaron un autotanque y mangueras de alta presión en el sitio.

Estas acciones combaten directamente el patrimonio de las bandas criminales.

En el Estado de México se realizó un hallazgo sanitario alarmante.

Detuvieron a dos personas con vacunas apócrifas y etiquetas falsas.

Los agentes aseguraron 15 mil dosis de diversos medicamentos controlados.

Este operativo en Huixquilucan evitó un grave riesgo a la salud.

Capturas de alto impacto y justicia

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, se cumplió una orden de aprehensión clave.

Un fugitivo prioritario fue capturado por agentes federales de seguridad.

El detenido tiene procesos judiciales vigentes en los Estados Unidos.

Esta detención resalta la importancia de la colaboración internacional.

El Gabinete de Seguridad mantiene el enfoque en cuatro ejes centrales.

La coordinación con entidades federativas permite resultados contundentes y rápidos.

Estas acciones buscan devolver la paz y tranquilidad a las familias.

El despliegue de las fuerzas armadas continuará en puntos estratégicos.