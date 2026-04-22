Brugada Entregará Obras de Movilidad para el Mundial en Mayo

La Jefa de GobiernoB confirma la entrega de infraestructura clave en mayo. Se agilizan trabajos en Metro, Tren Ligero y vialidades

Regeneración, 21 de abril de 2026.– La Jefa de Gobierno confirmó la finalización de proyectos de transporte para mayo.

Estas obras forman parte de los compromisos para la Copa Mundial 2026.

Los trabajos deben estar listos antes de la inauguración del torneo internacional en junio.

La mandataria estatal supervisa personalmente los avances en los distintos frentes de obra.

«La mayoría estarán en la primera semana de mayo, las que tienen que ver con movilidad», afirmó Clara Brugada.

La funcionaria detalló que el calendario se cumple según lo previsto originalmente.

El gobierno capitalino prioriza la conectividad en zonas estratégicas de la ciudad.

Estas acciones buscan garantizar una experiencia eficiente para todos los visitantes y residentes.

Renovación del sistema de transporte

El Centrobús iniciará operaciones próximamente con once unidades nuevas en el Centro Histórico.

El sistema de Tren Ligero recibe mantenimiento integral en estaciones y balizamiento de convoyes.

La estación Taxqueña tendrá una mejor accesibilidad para los miles de usuarios diarios.

Héctor Ulises García Nieto lidera estos esfuerzos desde la Secretaría de Movilidad capitalina.

La Línea 2 del Metro atraviesa un proceso de renovación en estaciones de alta afluencia.

Puntos como Chabacano, Pino Suárez y Universidad reciben intervenciones mayores para su modernización.

Además, se agiliza la conclusión de la Línea 14 del Trolebús para fortalecer la red. “Sabemos que vamos a contra reloj, pero vamos a terminar a tiempo”, aseguró García Nieto.

Mejoras en el perímetro del estadio

La Secretaría de Obras interviene la zona de la última milla cerca del recinto deportivo.

Los trabajos incluyen la rehabilitación del Mercado de Huipulco y nuevas luminarias en calles.

Se realizan labores de repavimentación en las colonias y pueblos circundantes al inmueble.

El objetivo es ofrecer un entorno seguro y estético para la afición futbolística.

Raúl Basulto Luviano informó sobre el embellecimiento de fachadas en los perímetros del Estadio Ciudad de México.

El programa de iluminación del Centro Histórico ya intervino quince edificios de alto valor patrimonial.

Estas acciones transforman la imagen urbana de la capital de cara al evento masivo.

“Todos éstos también son obras rumbo al Mundial”, informó el titular de la dependencia estatal.

Vialidades y espacios públicos seguros

Cuatro avenidas principales se convirtieron en caminos seguros tras intervenciones de largo alcance.

Destacan los trabajos en Avenida Insurgentes, Eje Central, Paseo Acoxpa y la Calzada de Tlalpan.

El gobierno prevé terminar el Parque Elevado en San Antonio Abad el próximo 31 de mayo.

Este proyecto incluye pintura en fachadas y mantenimiento vial en toda la zona sur.

La conectividad terrestre es fundamental para el flujo de personas durante la competencia mundialista.

Las autoridades buscan dejar un legado permanente de infraestructura para los habitantes de la ciudad.

El plan maestro de movilidad contempla la integración de diversos modos de transporte público.

Las obras permitirán mayor y mejor accesibilidad en los trayectos más importantes de la urbe.