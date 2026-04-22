Sheinbaum: «Estaban colaborando» agentes de EE.UU. fallecidos

Los dos agentes norteamericanos que fallecieron en un accidente participaron en un operativo, a pesar de la negativa inicial del Fiscal

Regeneración, 21 de abril 2026– «Estaban colaborando», afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a la muerte de dos agentes instructores de la embajada estadounidense que fallecieron en un accidente después de haber participado en un supuesto operativo contra narcolaboratorios en Chihuahua.

🇲🇽🇺🇸 “Sí estaban trabajando conjuntamente”: Sheinbaum sobre agentes de EUA



La presidenta @Claudiashein afirmó que agentes de Estados Unidos sí colaboraban en Chihuahua.



La declaración se da tras el cambio de postura del fiscal estatal, César Jáuregui. pic.twitter.com/4KBVXqBdej — Político MX (@politicomx) April 21, 2026

Fiscal

Durante su conferencia matutina del martes 21 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum mencionó al fiscal de Chihuahua, César Jauregui, por haber alterado su declaración.

Informó que los dos agentes que perdieron la vida en un accidente junto con dos miembros de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no formaron parte del operativo.

Al preguntarle si los agentes eran parte de la CIA, según lo reportado por el diario The Washington Post, la presidenta federal comentó: «Si quieren, más adelante les informamos».

“Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran.

Trabajo conjunto

Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así», sostuvo.

“Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional.

Y que den en toda la información veraz las autoridades del estado de Chihuahua”, explicó Sheinbaum.

Dijo que recibió ayer en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Condolencias

Allí tuvo la oportunidad de expresar sus condolencias al embajador estadounidense Ronald Johnson por el fallecimiento de los dos agentes.

“Solamente nos dimos condolencias porque eso es lo primero, la parte humana evidentemente del fallecimiento.

Y comentamos que después se iba a acercar tanto el secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él.

Y en su momento pues ya platicar nuevamente con el embajador y su servidora”, añadió.

Gobernadora

La presidenta del país mencionó que la gobernadora del PAN, Maru Campos, no se ha puesto en contacto con ella.

Los dos agentes instructores de la Embajada de Estados Unidos que fallecieron en un accidente junto a dos miembros de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)…

…no formaron parte del operativo donde se aseguró un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, dijo el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

Ayer, la Mandataria indicó que no estaban enterados de “que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México”.

✋“No teníamos conocimiento de que hubiera trabajo directo entre Chihuahua y EU”: Sheinbaum sobre muerte de agentes; ofrece colaboración de la embajada para la investigación el caso pic.twitter.com/U9I0mHIuSR — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) April 20, 2026

Información

“Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes estadounidenses en el operativo.

Porque no había agentes estadounidenses en el operativo que condujo al aseguramiento del narcolaboratorio.

En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Sedena”, aseguró el fiscal.

El fiscal comentó a los medios que fue informado del accidente a las 2:00 de la mañana del domingo.

Información

“Yo la información que tenía que proporcionar era la información que en ese momento puntualmente tenía, y obviamente no habíamos averiguado eso”.

El domingo, la fiscalía estatal comunicó lo que ocurrió con los agentes de la AIE y los instructores de Estados Unidos.

“Fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos”.

La funcionaria destacó que el vínculo con las agencias del gobierno estadounidense está bien establecido.

Agentes

“La presencia de agentes de las agencias de Estados Unidos también está sujeta a regulaciones según la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, señaló.

Por esta razón, mencionó que se investigará si en este caso hubo alguna falta.