2026 será un año clave para la astronomía: UNAM

La revista UNAM Global presentó una guía de los principales eventos astronómicos visibles desde México y el mundo para 2026

Regeneración, 8 de enero 2026– El año 2026 estará marcado por eclipses lunares plenamente observables desde México, lluvias de meteoros con condiciones favorables, conjunciones planetarias y las oposiciones de los planetas gigantes, además de hitos relevantes en la exploración del Sistema Solar.

Oportunidad

Estos fenómenos ofrecen una oportunidad privilegiada para la divulgación científica con rigor.

Así como para la observación del cielo y la comprensión de los procesos físicos que gobiernan nuestro entorno cósmico.

La revista UNAM Global presentó una guía astronómica de 2026, elaborada con base en efemérides astronómicas consolidadas, la cual compartimos.

El énfasis es los eventos que podrán observarse desde territorio mexicano, bajo qué condiciones y por qué son científicamente relevantes.

Principales eventos astronómicos y su visibilidad en México

Enero a marzo: planetas brillantes y eclipses lunares

El año inicia con la lluvia de meteoros Cuadrántidas (3 de enero), caracterizada por picos de actividad breves pero intensos.

En 2026, la iluminación lunar limitará su observación, aunque desde sitios con cielos oscuros podrán apreciarse algunos meteoros antes del amanecer.

El 10 de enero, Júpiter alcanzará la oposición, lo que significa que la Tierra se ubicará entre el planeta y el Sol.

En este momento, Júpiter presenta su mayor brillo anual y es visible durante toda la noche, condición ideal para observar sus bandas nubosas y sus satélites principales.

Uno de los eventos más relevantes del año ocurrirá el 3 de marzo, cuando se registre un eclipse total de Luna, plenamente visible desde México.

Durante el eclipse, la Luna adquirirá tonalidades rojizas debido a la refracción de la luz solar por la atmósfera terrestre, un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh.

El trimestre concluye con el equinoccio de primavera (20 de marzo), que marca el inicio astronómico de esta estación.

Abril a junio: lluvias de estrellas y encuentros planetarios

El 4 de abril, Mercurio alcanzará su máxima elongación, es decir, su mayor separación angular respecto al Sol.

Lo que lo convierte en el mejor momento del año para observarlo poco después del atardecer.

El 22 de abril se presentará la lluvia de meteoros Líridas, una de las más antiguas registradas, asociada al cometa Thatcher.

Aunque su tasa es moderada, las condiciones de observación serán favorables.

El 9 de junio, Venus y Júpiter protagonizarán una conjunción, apareciendo muy próximos entre sí en el cielo vespertino.

Este tipo de configuraciones no implica cercanía física entre los planetas, sino una alineación aparente desde la perspectiva terrestre.

El periodo culmina con el solsticio de verano (21 de junio), cuando el Sol alcanza su máxima altura aparente en el hemisferio norte.

Agosto: eclipses y la lluvia de meteoros más popular.

Agosto concentrará gran atención astronómica.

El 12 de agosto ocurrirá un eclipse total de Sol, cuya franja de totalidad cruzará regiones del Atlántico Norte y Europa; no será visible desde México.

Un día después, el 13 de agosto, la lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su máximo.

En 2026 coincidirá con Luna nueva, lo que permitirá observar un gran número de meteoros por hora desde todo el país, especialmente después de la medianoche.

El 27–28 de agosto, un eclipse parcial de Luna será visible desde México durante la noche del 27 y la madrugada del 28, con una fracción del disco lunar inmersa en la sombra terrestre.

Septiembre a noviembre: oposiciones planetarias

El 22 de septiembre se registrará el equinoccio de otoño.

Tres días después, Neptuno alcanzará la oposición, el mejor momento del año para observarlo con telescopio, aunque su baja luminosidad lo hace inaccesible a simple vista.

El 4 de octubre, Saturno llegará a su oposición y será visible durante toda la noche.

Incluso con telescopios pequeños es posible apreciar su sistema de anillos, lo que lo convierte en un objeto ideal para actividades de divulgación.

En noviembre, la lluvia de meteoros Leónidas (17 de noviembre) permitirá observar meteoros rápidos y brillantes, aunque su actividad puede variar significativamente de un año a otro.

Diciembre: cierre del año astronómico

El 14 de diciembre, la lluvia de meteoros Gemínidas alcanzará su máximo.

Es considerada una de las más constantes e intensas del año y, en 2026, ofrecerá buenas condiciones de observación desde México.

El año concluye con el solsticio de invierno (21 de diciembre), el día más corto del año en el hemisferio norte.

2026 y la exploración espacial

Además de los fenómenos observables desde la Tierra, 2026 será un año relevante para la exploración del Sistema Solar.

Tendrá misiones impulsadas por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la JAXA, enfocadas en la Luna, Marte, asteroides y la defensa planetaria.

Destaca también un hito histórico: la sonda Voyager 1 alcanzará aproximadamente la distancia de un día-luz desde la Tierra, casi cinco décadas después de su lanzamiento.