Venezuela excarcela «un número importante de personas»

Jorge Rodríguez presidente del parlamento señaló gesto para consolidar la convivencia pacífica en Venezuela. Agradece a España, Brasil y Qatar

Regeneración, 8 de enero de 2025. En redes destacan que el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de «un número importante de personas».

Además, dijo se incluye a venezolanos y extranjeros como un gesto para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» en el país.

“El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras…

«…, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.

Así dijo Rodríguez desde TeleSur. Señaló asimismo “gesto del Gobierno… de amplia intención de búsqueda de la paz”.

Gobierno de Venezuela libera “un número importante” de presos políticos, incluidos extranjeros



Informa Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y hermano de la Presidenta Delcy Rodríguez pic.twitter.com/rFXhDz6uDB — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) January 8, 2026

Liberados

Hasta ahora se señala que en el listado de liberados incluye a la hispano-venezolana Rocío San Miguel, acusada de conspirar para asesinar al presidente.

Así como el excandidato presidencial Enrique Márquez y al menos otros cuatro ciudadanos españoles.

Con mayor precisión dijo de “un gesto unilateral [de Venezuela] para afianzar” la “decisión inquebrantable de consolidar la paz” en el país y “la connivencia pacífica”, sin distinción de ideología o religión.

Las fuerzas bolivarianas ratifican hoy más que nunca su unidad y compromiso, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez reafirmando desde el GPPSB tres líneas de acción: la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, la preservación de la paz en todo… pic.twitter.com/F0prZtB7Wb — Tukituki (@TukitukiAmi121) January 8, 2026

Por otra parte, el diputado, – que es hermano de la presidenta interina-, agradeció especialmente la mediación en la crisis venezolana del expresidente de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

Además del presidente de Brasil, Lula Da Silva, y el Gobierno de Qatar.

En Venezuela había, hasta este jueves, más de 820 presos políticos, la cifra más alta de todo el hemisferio, de acuerdo a la ONG Foro Penal.

De ellos, 89 eran extranjeros (sumando venezolanos con dos nacionalidades).

La Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados del mundo, al igual que sus relaciones geopolíticas. pic.twitter.com/buY5zimmJz — teleSUR TV (@teleSURtv) January 8, 2026

EE.UU

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, en una entrevista al The New York Times dijo que la supervisión estadounidense sobre Venezuela podría durar años.

Sobre si se alargará durante meses o un año la supervisión, el líder estadounidense respondió: «Yo diría que mucho más tiempo».

“Sólo el tiempo lo dirá”, añadió Trump. «Reconstruiremos el país de forma muy rentable».

«Usaremos petróleo y lo recibiremos. Bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente».