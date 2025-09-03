23 minutos y 50 segundos de aplausos a película sobre Palestina

Niña palestina durante horas pidió ayuda, finalmente asesinada. The Voice of Hind. Festival de Cine de Venecia: Humanidad contra genocidio

Regeneración, 3 de septiembre de 2025. En portales resaltan que la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia recibió a La voz de Hind, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, con la ovación más larga de su historia.

Y es que la reacción del mundo aparentemente glamuroso del cine no puede pasar desapercibida superando los 23 minutos y 50 segundos de aplausos ininterrumpidos.

Esto es más que las marcas de Pedro Almodóvar y Guillermo del Toro.

Cine humano

Gaza, ayer y hoy.

La película, cuyo título internacional es The Voice of Hind Rajab, reconstruye los últimos momentos de Hind Rajab.

Esto es, una niña palestina de seis años que quedó atrapada bajo el fuego en un coche en Gaza el 29 de enero de 2024.

Sin embargo, ahí murió su familia. Durante horas, la pequeña pidió auxilio por teléfono a los voluntarios de la Media Luna Roja para conseguirla una ambulancia.

Finalmente, la niña y dos miembros de la ONG fueron asesinados por el ejército israelí.

Así, Ben Hania opta por combinar las llamadas reales del suceso con la recreación ficticia de los momentos vividos por los trabajadores de la Media Luna Roja.

Misma protagoniza por los palestinos Motaz Malhees y Amer Hlehel, la jordano-canadiense Saja Kilani y la actriz palestino-estadounidense Clara Khoury.

Como ha apuntado Deadline, presente en la presentación de la cinta, tras el encendido de luces en la sala, los aplausos se han transformado en cánticos de “Palestina libre”.

Esto, mientras el palestino Motaz Malhees levantaba una bandera palestina desde la galería.

Ovación de pie y cánticos de FREE PALESTINE 🇵🇸 tras el estreno mundial de THE VOICE OF HIND RAJAB en Venecia 2025.



Hasta ahora, el récord en Venecia lo ostentaba Pedro Almodóvar, con The Room Next Door (La habitación de al lado), presentado el año pasado con 18 minutos de aplausos.

Y con la que además ganó el León de Oro del festival.

Protestas Gaza

En tanto las escenas de horror y esperanza se suceden. El poderoso y soberbio ejército de Israel continua la masacre de palestinos, ante la indiferencia de los poderosos y soberbios del mundo.

Voces, sin embargo se levantan: 365 reservistas de Israel se niegan a combatir en esa guerra ilegal.

El sargento Max Kresch, médico de combate, expresó la postura del grupo:

«Nos negamos a participar en la guerra ilegal de Benjamin Netanyahu, y lo consideramos un deber patriótico negarnos y exigir responsabilidades a nuestros líderes».

En tanto Israel anuncia la movilización de 60 mil reservistas para ocupar Gaza y portales estiman que más del 50% de los convocados no responderá a la llamada.

Por otra parte, tal como dimos cuenta en RegeneraciónMx por primera vez en más de dos décadas, tanques israelíes han sido desplegados en la ocupada Cisjordania.

Al menos 40 mil palestinos han sido desplazados por esta acción y así las excavadoras blindadas han causado estragos, demoliendo decenas de viviendas.

Además destruyendo infraestructura esencial como tuberías de agua y carreteras.

En esta ofensiva se ha cobrado la vida de al menos 51 palestinos, incluidos siete niños, además de tres soldados israelíes, reporta la ONU.

Violencia en Palestina y más

En tanto unos drones del ejército israelí lanzaron ayer cuatro granadas cerca de los cascos azules de la Fuerza Provisional de la ONU en Líbano (UNIFIL).

Así informó este miércoles esa misión de mantenimiento de la paz.

Por otra parte, la corresponsal de Al Jazeera, Hind Khoudary, ha descrito la situación como una «jaula» donde los palestinos luchan por sobrevivir a los constantes bombardeos y a la hambruna.

Cifras de víctimas son devastadoras. En un solo día, el martes 2 de septiembre, los ataques israelíes cobraron la vida de 105 palestinos en toda la Franja de Gaza.

De los cuales, 32 de los cuales murieron mientras buscaban ayuda.

Un ataque con drones en el área de al-Mawasi, supuesta «zona segura», mató a 21 personas que hacían fila para obtener agua, incluyendo a siete niños.

Imágenes del portavoz de la Defensa Civil Palestina, Mahmoud Basal, mostraron cuerpos de niños y recipientes de agua ensangrentados.

En otro ataque, 10 miembros de la familia al-Af, en su mayoría mujeres y niños, murieron en su hogar.

Se trata de «crímenes de guerra», califica El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino e insta al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir.

#LavozdeHindRajab: sobre una niña de 6 años asesinada en Gaza, conmociona Venecia 🇵🇸

Periodistas

Asimismo los ataques más recientes han cobrado la vida de los periodistas Rasmi Salem y Eman al-Zamli, elevando el número total a más de 270 desde el 7 de octubre de 2023.

Más de 63 mil personas que han perdido la vida y 159 mil han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí.

E incluso, se sabe al menos 332 personas han fallecido por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, consecuencia directa del bloqueo casi total de alimentos y medicinas.

Y en medio del horror, resuena La voz de Hind, por la paz, por la vida, por la humanidad ante los señores de la guerra y de la muerte.