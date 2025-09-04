CDMX: La lluvia más intensa en más de 70 años

En 24 horas caída de lluvia equivalente a 34 millones de m3. Se apoya a familias afectadas en CDMX. Sea precavido, no arroje basura a la calle

Regeneración 3 de septiembre de 2025. En redes destacan que la CDMX registró un nuevo récord de lluvias este martes 2 de septiembre.

Y es que las autoridades capitalinas ya habían advertido que septiembre sería un mes mucho más lluvioso este 2025.

Lluvias

“Las lluvias de septiembre serán peores”, advirtió, Clara Brugada y efectivamente se rompió por segunda ocasión un récord que tenía más de 73 años intacto.

La CDMX enfrentó una de las tormentas más intensas de la temporada de lluvias 2025, reconoció Clara Brugada, quien compartió detalles de la precipitación del martes 2 de septiembre.

De acuerdo con los registros de las autoridades capitalinas, fueron más de 24 horas de lluvia continua en CDMX y se registró la caída de 34 millones de metros cúbicos de agua.

E incluso se indica que esa cifra representa un 40 por ciento más de lluvia que el 10 de agosto.

“Este nivel de lluvia, que antes ocurría rara vez en una temporada, ahora lo enfrentamos prácticamente cada 15 días”.

Lo anterior, dijo Brugada al presentar el saldo de la lluvia registrada en los primeros días de septiembre.

Y es que se señala que estadísticas de las autoridades establecen que las lluvias se han incrementado 142 por ciento en comparación con años anteriores.

Además, las tormentas de las semanas más recientes han traído a la memoria la gran inundación de 1951 en la Ciudad de México.

Tal nivel de lluvia ‘ha dado de beber’ a las presas del Sistema Cutzamala que registran niveles no vistos en unos cinco años, cuando menos.

Entre los daños ocasionados por las lluvias del 2 de septiembre se contabilizan 602 viviendas afectadas, principalmente en alcaldías como Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán, informó Clara Brugada.

Pese a que presentó un reporte de daños, Brugada afirmó que personal del gobierno levanta un censo casa por casa para actualizar las cifras.

Desde luego garantizar apoyos directos a las familias donde el agua ingresó a sus hogares.

“Nadie se quedará sin respaldo; nuestra obligación es atender a cada familia y a cada colonia que enfrentó afectaciones”, puntualizó.

Cifras de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), indican que las lluvias marcaron un récord tanto en intensidad como en extensión territorial.

Hasta el momento, los aguaceros dejaron como saldo 171 encharcamientos, dos inundaciones, la caída de 51 árboles y tres postes en distintas alcaldías de la capital.

Acción

Así portales indican que “Desde las 2:30 de la madrugada se presentaron lluvias constantes que se prolongaron hasta las 8:00 horas, y durante la tarde y noche la precipitación fue todavía más intensa».

Lo anterior «generó la mancha púrpura más grande de toda la temporada”, indicó José Mario Esparza, titular de la SEGIAGUA.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) explicó que las principales afectaciones se concentraron en vialidades y patios.

Así como estacionamientos e interiores de viviendas, con colonias de atención prioritaria como Vicente Guerrero en Iztapalapa.

E incluso en Azteca, Moctezuma Segunda Sección y Progresista en Venustiano Carranza; así como La Pradera, Vista Hermosa y San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero.

Sin embargo, comparando la lluvia del 10 de agosto registró 24 millones de metros cúbicos de agua, la lluvia del 2 de septiembre generó 10 millones de metros cúbicos de agua adicionales.

Asimismo en un área de influencia cinco veces mayor.

Extraordinaria lluvia

“Es un fenómeno extraordinario en la Ciudad de México”, afirmó.

Para tratar de controlar los efectos del aguacero en la CDMX, el Plan Tlaloque Reforzado, incorporó más de 40 equipos hidroneumáticos y unidades de bombeo.

radar detecta lluvia fuerte a muy fuerte en el occidente de la #CDMX y otro núcleo de tormenta acercándose al norte de la city. pic.twitter.com/w5Mb7i8kmJ — Anahi (@Anahi_Aguirre_H) September 3, 2025

Mismo que permitió abatir en menos de seis horas los niveles de agua en zonas críticas.

José Mario Esparza señaló que la respuesta del Gobierno de CDMX mejoró, puesto que “en episodios anteriores estos procesos tardaban más de un día y ayer se logró en cuestión de horas”, destacó.

Además del Plan Tlaloque Reforzado, las autoridades de CDMX trabajan en el diseño de nuevos colectores.

Se prevé que los colectores estén en zonas como Aragón, en Gustavo A. Madero, así como en Iztapalapa e Iztacalco.

También se prevé el reforzamiento de plantas de bombeo y se construirán nuevos cárcamos, cuya construcción inicia en noviembre, cuando el cese de la lluvia lo permita.