50 mil millones a Megabachetón en 2026: Sheinbaum

Repavimentación, conservación y bacheo de 18 mil km federales. Trenes de pavimentación, clave para atender tan sentida demanda: Sheinbaum

Regeneración, 21 de enero de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el programa Megabachetón invierte 50 mil millones de pesos este año.

Esto, en repavimentación, conservación y bacheo de 18 mil kilómetros de carreteras federales.

Señaló que el gobierno federal emprendió un trabajo intensivo de revisión de la red carretera, recogió las peticiones de la población en todo el país.

Por ello adquirió trenes de pavimentación para utilizar mejor el presupuesto y únicamente comprar asfalto.

Y es que se trata de una demandas más sentidas de los habitantes, por lo que podría convocar a reunión con autoridades locales:

“Hacemos un llamado a los presidentes y presidentas municipales, a las y los gobernadores, para que una parte de su presupuesto lo destinen al arreglo de las calles, a los bachetones estatales, municipales.

«No importa el partido político, vamos a arreglar las calles.”

México es un país de libertades. El pueblo reconoce cualquier intento de mentira; juntos hemos luchado por la democracia y la justicia. La Cuarta Transformación avanza. pic.twitter.com/lbB8snMotY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 21, 2026

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, indicó que la inversión federal de 50 mil millones de pesos conservará 18 mil kilómetros de vías federales.

Lo anterior, a través del Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Bachetón que genera 100 mil empleos.

Tras mencionar que la red carretera federal involucra 52 mil 64 kilómetros, detalló que 40 mil 568 son libres de peaje y 11 mil 496 corresponden a autopistas de cuota.

Sin embargo, los 15 ejes troncales o corredores que existen en territorio nacional concentran 92 por ciento de la carga y 80 por ciento de pasajeros.

Además constituyen 19 mil 733 kilómetros, de los cuales, 10 mil 350 pertenecen a la red libre de cuota.

El Programa Nacional de Carreteras 2026 cubre las regiones Noroeste, Centro-Occidente-Centro, Noreste y Sur-Sureste.

En cuanto a los trenes de pavimentación, indicó que el gobierno federal atendió 221 kilómetros el año pasado en la red federal libre de peaje con 20 equipos.

Durante 2026 cubrirán cinco mil 100 kilómetros en 31 entidades con apoyo de once trenes de pavimentación adicionales e inversión federal de 13 mil 725 millones de pesos.

Respecto al Megabachetón, 108 vehículos con 247 trabajadores conforman brigadas de supervisión en la red federal libre de peaje.

El Centro Estratégico de Control y Seguimiento coordina recorridos de supervisión, registro y atención a incidencias en siete horas máximo con 62 equipos de bacheo.

También acompañó a la presidenta Sheinbaum el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza Vásquez.