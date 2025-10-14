70% de la CDMX aprueba la gestión de la Jefa Clara, revela Enkol

Popularidad de Brugada: Mayoría reconoce su trabajo, la cercanía con la gente y estar preparada para el cargo. Reto: la inseguridad en CDMX

Regeneración, 14 de octubre de 2025. La casa encuestadora Enkol realizó una evaluación del gobierno de la Ciudad de México encabezado por la Jefa Clara Brugada.

En dicha encuesta se revela que la aceptación de Clara se mantiene por arriba del 70% entre la ciudadanía de la capital y Morena sigue siendo el partido con mayores preferencias.

Brugada

Cabe destacar que la encuesta incluyen si Usted conoce o había escuchado hablar de Clara Brugada. A lo que 94% respondió que si, solo 6% no.

De este 94% que si conoce a Clara Brugada ¿Qué opinión tiene de la Jefa de Gobierno?

63% buena, muy buena, 13% regular y 22% mala o muy mala.

Con un saldo de 41, que es la resta de la opinión negativa, de la opinión positiva y que se interpreta como el triple de opinión positiva.

Pensando en este primer año de gobierno ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está realizando Clara Brugada como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Así se indica que la aprobación de gobierno de la Jefa Clara, alcanza un 70% de aceptación que se distribuye en un 15% que aprueba mucho y un 55% que aprueba poco.

Por otra parte un 25% desaprueba, del cual 18% desaprueba poco y 7% desaprueba mucho. Y un 5% no sabe o no respondió.

Jefas

Cabe destacar que la encuesta presenta la aprobación de la presidenta Sheinbaum junto con la de la Jefa Clara.

Así, Sheinbaum ronda la aprobación entre 79, 80 y 79% de aprobación en enero, julio y octubre de 2025, respectivamente.

En tanto que la secuencia de Clara es 70, 74, 70% de aprobación en los mismos tres meses,

Del 10

Asimismo, se incluye una valoración en escala del 1 al 10, donde uno es la más baja y 10 es la más alta.

Así 21% de las respuestas indican calificación hasta 5. En cambio con calificación mayor a 6 respondieron el 79%.

Esto es, califica con 6 el 18%; con 7 de calificación, 15%; con 8 un 18%; con 9 un 18% y con 10 de calificación, un 10%.

En las calificaciones negativas, 6% indicó 5, 5% puso un 4, además 2% asignaron 3 de calificación y 3% indicaron 2 de calificación y un 5% el mínimo de 1.

Por ello, indica la encuesta, la calificación promedio de Clara Brugada se ubicó en 7.1 en enero de 2025, en julio 7.3 y en octubre de este mismo año 6.9

Atributos

Cabe destacar que en cuanto a la valoración de características de Brugada el 75% dijo que es trabajadora, el 63% dice que es cercana a la gente.

Otro 61% considera que si está preparada para el cargo, 56% indica que es honesta y 50% dice que si cumple sus promesas.

Problema

En cuanto al principal problema de la Ciudad de México se señala abrumadoramente la inseguridad y el narcotráfico como los principales problemas.

Ya que el 56% indica inseguridad y delincuencia sumado a 1% que señala narcotráfico, esto es, 57%, se indica.

En segundo lugar las calles en mal estado o sin pavimentar concentraron un 9% (8% bacheo y 1% terracería).

Además un 6% señaló problemas económicos como crecimiento, empleo, salarios, precios.

Otro 6% señaló corrupción e identico 6% en Mal gobierno. Por otra parte agua potable, movilidad y drenaje fue señalado cada uno por 2%.

En tanto que 1% de encuestados señalaron temas como inundaciones, falta de caminos, basura, ambiente, sobrepoblación, mala calidad de educación.

E incluso en el desagregado de inseguridad la encuesta de Enkol señala que el 63% indica que se trata de robos y asaltos.

Otro 12% señala delincuencia organizada o narcotráfico. Un 3% feminicidios.

Con 5% a cada uno se indicó extorsión, secuestros y violencia.

Falta de vigilancia y desapariciones un 2%, y con 1% cada una, se indica las balaceras, inseguridad de todo tipo y cobro de piso.

Por otra parte, en cuanto a las preferencias partidarias, Morena tiene un sólido 46%.

Mismo que se suma a los de sus aliados de la 4T, el Partido Verde, con 4% y el Partido del Trabajo con 3%.

En tanto que el PAN cuenta con 12% de preferencia, el PRI tiene 7%, Movimiento Ciudadano 4% y el PRD 1%.

Así Morena y aliados tienen un 53% de preferencias y el bloque de derecha cuenta con 24%.

Cabe destacar que un 20% de respuestas indicaron que son apartidistas.