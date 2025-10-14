Cierre gubernamental en EE UU cumple dos semanas

Trabajadores de aéreos y de áreas estratégicas acuden a labores sin goce de sueldo. Trump aprovecha para ajustes políticos con demócratas

Regeneración, 14 de octubre 2025– El estancamiento continúa. El Senado regresa hoy al Capitolio para votar la propuesta de financiación, mientras el cierre llega a dos semanas sin indicación de que haya habido progreso para poner fin al estancamiento.

The impact of the government shutdown is being felt across the country, two weeks after the Senate failed to pass a funding bill with another vote scheduled for tonight. @jayobtv reports. pic.twitter.com/pHn5fQ6ehl — Good Morning America (@GMA) October 14, 2025

Sobrellevar el cierre

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca afirmó que se prepara para sobrellevar el cierre con despidos continuos, pero señaló que se pagará a las tropas y a las fuerzas del orden.

Esto coincide con el anuncio de Trump de que su administración ha identificado fondos para pagar a las tropas esta semana.

Mientras tanto, en la Casa Blanca, Trump recibe al presidente argentino Javier Milei, después de que EE UU acordara proporcionar un rescate de 20 000 millones de dólares al país.

The Speaker of the House has sent Congress home for the past two weeks.



If Speaker Johnson was really interested in ending the shutdown, he’d bring Congress back so we can negotiate a bipartisan resolution that funds the government and saves millions of Americans’ health care. pic.twitter.com/re9kWhO604 — James E. Clyburn (@RepJamesClyburn) October 7, 2025

Posteriormente, Trump otorgará al difunto activista conservador Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo.

Rescate a Argentina

Donald Trump se reúne hoy con el presidente de Argentina, Javier Milei, el rescate de Estados Unidos al país podría estar en el centro de atención.

La moneda argentina se desplomó tras la importante derrota del partido de Milei en las elecciones del mes pasado.

Las pérdidas minaron la confianza de los inversores en la capacidad de Milei para impulsar sus reformas económicas.

La administración Trump ha argumentado que los problemas financieros de Argentina podrían extenderse a otras economías.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración finalizó un acuerdo de swap de divisas por 20 000 millones de dólares con el banco central argentino.

Préstamo millonario

Esto le permite cambiar su moneda local por dólares estadounidenses. Se trata, en esencia, de un préstamo de 20 000 millones de dólares, según los expertos.

Estados Unidos ha brindado asistencia financiera a países extranjeros en el pasado.

Generalmente cuando la estabilidad de la economía global está en riesgo o cuando un aliado geopolítico cercano se encuentra en dificultades.

Pero los críticos acusan a Trump de usar miles de millones de dólares estadounidenses solo para apoyar a uno de sus aliados personales.

Además, todo esto ocurre mientras el gobierno estadounidense está paralizado, lo que ha resultado en más de un millón de empleados federales suspendidos o trabajando sin sueldo.

Agricultores

Los agricultores estadounidenses están atravesando un año difícil , en gran parte debido al intento de Trump de reestructurar el comercio mundial.

Y el rescate financiero de Argentina, sin querer, empeoró su situación.

China, un importante comprador de soja estadounidense, suspendió las compras de este producto en mayo en respuesta a la guerra comercial de Trump.

Luego, después de que Argentina eliminara temporalmente los impuestos a la exportación de granos, China intervino y compró decenas de miles de libras de soja argentina.

Más despidos

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca dice que se está preparando para «superar» el cierre con más despidos.

“La OMB está haciendo todos los preparativos para afianzar sus posiciones y capear la intransigencia de los demócratas”, declaró la Oficina de Administración y Presupuesto en X.

“Pagar a las tropas, pagar a las fuerzas del orden, continuar con las RIF y esperar”.

La publicación llega mientras el Senado regresa a Washington para realizar una octava votación sobre la propuesta de financiación provisional de los republicanos para reabrir el gobierno.

Reestructuración

La semana pasada, el director de la OMB, Russell Vought, anunció el envío de avisos de reducción de personal (RIF) a la fuerza laboral federal.

Miles de trabajadores federales de siete agencias recibieron avisos de despido , mientras la administración reestructura el gobierno en medio del cierre.

Un documento judicial presentado el viernes por el gobierno que reveló el número de personas afectadas como parte de los despidos indicó que otras agencias están considerando más despidos.

Mientras tanto, Trump dijo que su administración ha identificado fondos para pagar a miembros de las fuerzas armadas.

Incluso cuando el presidente ha amenazado con despedir a “mucha gente” y ha prometido apuntar a aquellos alineados con el Partido Demócrata.