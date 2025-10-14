México encabeza exportación de autos eléctricos a EE.UU

México exportó alrededor de 145 mil vehículos eléctricos con lo que supera a Japón y Corea del Sur tradicionales proveedores de EE.UU

Regeneración, 13 de octubre de 2025. Durante 2024, México se consolidó como el principal exportador neto de vehículos eléctricos hacia Estados Unidos.

Esto es, superando a países como Japón, Corea del Sur y Alemania.

EE.UU

Cabe destacar que en redes se indica que México registró exportaciones netas por alrededor de 145 mil vehículos eléctricos hacia Estados Unidos en 2024.

En tanto que Japón y Corea del Sur, exportaron 135 mil unidades cada uno. Mientras que el bloque europeo se ubicó en la cuarta posición con aproximadamente 110 mil vehículos.

Al tiempo que se menciona, entre otros factores positivos para esta industria la cercanía con Estados Unidos que reduce costos logísticos y tiempos de transporte.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ofrece ventajas en materia de reglas de origen y aranceles.

Esto es, permitiendo que los autos eléctricos fabricados en territorio nacional ingresen al mercado estadounidense con mayor facilidad.

La #CiudadDeMéxico avanza hacia la movilidad del futuro: más Metro, Cablebús, trolebuses y ciclovías; con inversión histórica, seguridad y electromovilidad, conectamos a la ciudad con justicia territorial y sin dejar a nadie atrás.#LaFuerzaDeLaTransformación #1erInforme pic.twitter.com/J9pjGR7TOl — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 12, 2025

Además, la capacidad de fabricación nacional se ha incrementado de manera sostenida. En 2024, la producción se duplicó respecto al año anterior, alcanzando cerca de 220 mil unidades.

Impulso

Por otra parte, en paralelo, se indica que en el tercer trimestre del año, en México se vendió un total de 24 mil 498 vehículos electrificados.

Esto, entre eléctricos (VE), híbridos conectables (PHEV) y eléctricos de rango extendido (REEV).

Entre julio y septiembre, el rango de ventas significó un aumento de 50 por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado, informó la Electro Movilidad Asociación (EMA).

“Con esto, las marcas afiliadas a la EMA ya superan las 176 mil unidades de vehículos eléctricos e híbridos conectables vendidos en México…»

«…, un dinamismo que sigue estimulando el crecimiento de los puntos de recarga, pues en el periodo se registró también un aumento de 20% en el número de conexiones de carga, públicas y privadas”.

Según el Barómetro sumaron ventas en el tercer trimestre por 10 mil 906 unidades, lo que representa un aumento de 29 por ciento con respecto al mismo trimestre del año pasado.

⚡ Sigue abierto el pre-registro para participar en la próxima sesión de Espacios #VinculaTech que, en esta ocasión abordará la: "Electromovilidad: innovando el futuro del transporte en México". 🚗

📝 https://t.co/LhRhgOVjx5

🗓️ Fecha límite: 17 de octubre de 2025 pic.twitter.com/sYWxjzBQEQ — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) October 13, 2025

En los primeros 9 meses de este año se han vendido 30 mil 387.

Para el caso de los PHEV, se vendieron 13 mil 592 unidades en el mismo periodo, 72 por ciento más que el tercer trimestre de 2024. En los nueve meses sumaron 37 mil 673.

“Los REEV, una modalidad reciente en el mercado mexicano, registra ventas acumuladas en el año de 261 unidades”, apuntó la EMA.

Según el organismo, lo anterior indica un split de 45 por ciento de vehículos eléctricos y 55 por ciento de híbridos conectables, mostrando un mercado balanceado entre ambas tecnologías, tendencia que se ha mantenido en los últimos periodos.

Efecto

Las empresas enfocadas en la electromovilidad afiliadas a EMA confirmaron que se han creado más de 20 mil empleos relacionados con la venta, recarga, servicio y utilización de autos eléctricos.

Sector bancario y de arrendamiento anunciaron que en este periodo se otorgó financiamiento a mil 400 unidades eléctricas y 999 híbridas conectables.

“Las ventas crecientes no sólo son un mensaje para mantener abierto el mercado, el cual ya ofrece más de 100 opciones de autos eléctricos para los consumidores mexicanos…»

«.., sino también es un voto de los clientes locales a favor de reducir los efectos de la contaminación que producen los vehículos de combustión”, señaló la asociación.