Fortalecer la coordinación con EE.UU: Sheinbaum

Ante declaraciones de Trump, Sheinbaum instruyó a Relaciones Exteriores contacto directo con el Departamento de Estado

Regeneración, 9 de enero de 2025. En la conferencia Mañanera del Pueblo, le preguntaron a la presidenta sobre las declaraciones de Trump en el sentido de atacar cárteles en tierra.

Al respecto la presidenta respondió:

«, de todas maneras,»… le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado.

«Y si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones».

Lula

Cabe destacar que la pregunta en el contexto de una plática entre el presidente Lula da Silva de Brasil y Sheinbaum de México.

«Hablamos del seguimiento. Recuerdan que vino el vicepresidente y un grupo muy amplio del Gabinete del presidente Lula, vinieron empresarios».

«Hay un avance significativo en algunas áreas de trabajo y de colaboración. Entonces, que podamos fortalecer estas áreas de trabajo y colaboración».

Me invitó a que fuera a Brasil en mayo. Le dije que “lo íbamos a evaluar”, reveló Sheinbaum.

Él me dijo también que “está haciendo un trabajo muy importante para atender la violencia contra las mujeres”, que también está en Brasil.

Además propuso intercambio en el área de mujeres.

«Le propuse también “que Citlalli se ponga en contacto con ellos para que conozcan lo que hemos hecho, la Cartilla de las mujeres y el trabajo que estamos desarrollando”.

El delito de homicidio doloso disminuyó 40 por ciento entre septiembre 2024 y diciembre 2025. Hay 34 casos menos cada día; es el nivel más bajo desde 2016. Avanza la Estrategia Nacional de Seguridad.https://t.co/J7eAq9Ct8L pic.twitter.com/Q6FNN8lRQA — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 9, 2026

Precisiones

Por otra parte, a pregunta explícita de la prensa sobre las declaraciones del presidente de EE.UU, nuevamente, puntulizó:

«Vamos a estrechar la comunicación. Por eso, le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado».

Hace 2 o 3 días el propio secretario «Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México»

Entonces, «estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando, de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información».

Cerramos 2025 con inflación a la baja: 3.69 por ciento anual en diciembre, de acuerdo con Inegi.



El segundo piso de la Cuarta Transformación garantiza la fortaleza económica de México y la prosperidad compartida. pic.twitter.com/VSJEMQS5jK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 8, 2026

Y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues «estrechar la coordinación».

Finalmente se subraya que la presidenta indica que Trump tiene su manera de comunicarse y que México insiste en colaboración, soberanía y cooperación mutuos.