Abandonar Kiev pide alcalde, sin calefacción en pleno invierno

Bombardeo masivo deja sin electricidad a la mitad de edificios de Kiev. Menos 8 grados de temperatura. Uso de misil hipersónico Oreshnik

Regeneración, 9 de enero de 2025. En redes destacan que el alcalde de Kiev pidió el viernes a los residentes abandonar temporalmente la ciudad y buscar calefacción en otras zonas.

Esto, después de que un bombardeo ruso masivo dejara sin calefacción a la mitad de los edificios.

«La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev —casi 6 mil — están actualmente sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica de la capital causados por un ataque masivo del enemigo».

Lo anterior, dijo el alcalde, Vitali Klitschko, en las redes sociales.

«También hago un llamado a los residentes de la capital que tengan la posibilidad de abandonar temporalmente la ciudad y trasladarse a lugares con fuentes alternativas de energía y calefacción».

La capital registraba el viernes temperaturas en torno a los -8 °C y en descenso.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski informó de al menos cuatro muertos y una veintena de heridos, daños en varias infraestructuras y edificios, entre ellos uno de la Embajada de Qatar.

Y es que Rusia bombardeó Ucrania durante la noche con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque masivo que dejó al menos cuatro muertos en Kiev.

Además, provocó un colapso en el suministro eléctrico y de calefacción en la capital.

Por segunda vez desde el inicio de la guerra, Moscú empleó además un nuevo misil balístico hipersónico que, según afirma, vuela a diez veces la velocidad del sonido.

El ataque horas después de que Rusia rechazara un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania.

La empresa energética privada DTEK informó que 417 mil hogares quedaron sin suministro eléctrico. La Fuerza Aérea ucraniana precisó que Rusia lanzó anoche 36 misiles y 242 drones.

Además, que los sistemas de defensa aérea lograron derribar 226 aeronaves no tripuladas y 18 proyectiles.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso sostuvo que el ataque fue una represalia al supuesto intento ucraniano de atacar con drones una residencia del presidente Vladimir Putin en diciembre.

El ministerio afirmó además que en el ataque de anoche usó un misil hipersónico Oreshnik -que puede portar armas nucleares- contra “objetivos estratégicos”.

Al tiempo que medios rusos y blogueros dicen que habría apuntado contra una instalación subterránea de almacenamiento de gas natural. En región de Leópolis, en el oeste de Ucrania.

E incluso se cree que la ayuda militar extranjera para Ucrania pasa por esa región, que limita con Polonia.

En Leópolis, la Fuerza Aérea ucraniana informó que el hipersónico viajó a unos 13 mil kilómetros por hora. Impactó contra infraestructura crítica poco antes de la medianoche.

Al tiempo que se recuerda que Rusia ya había utilizado un misil de este tipo con ojiva convencional a fines de 2024. Esto, contra la ciudad de Dnipro, en el centro del país.

Oreshnik viaja a Mach 10 —diez veces la velocidad del sonido—. Presuntamente inmune a los sistemas de defensa antimisiles.

“Los ataques de Rusia en Ucrania, incluido el uso esta mañana de un misil balístico de alcance intermedio Oréshnik en el oeste de Ucrania, representan una escalada y son inaceptables”.

Así coincidieron el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer.