Acuerdo Nacional Contra la Extorsión es un hecho

Gobernadores y la Jefa Clara de CDMX con Sheinbaum. Extorsión se perseguirá de oficio. Delito federal. Se robustecerá denuncia anónima

Regeneración, 11 de diciembre de 2025. La presidenta Sheinbaum firmó junto con titulares del poder ejecutivo local de las 32 entidades federativas el Acuerdo Nacional contra la extorsión.

Y es que Sheinbaum que el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión se aprobó por unanimidad hoy y se busca que sea un delito que se persiga de oficio.

Además, que tenga una sanción mayor para su erradicación en todo el país.

Extorsión

“Juntos vamos a reducir la extorsión”



Afirmó la Presidenta @Claudiashein en la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública



Juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo a casa habitación… pic.twitter.com/m3CjyUMcvN — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 11, 2025

Lo anterior en el contexto de la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

«Creo que uno los grandes retos es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país y por eso esta modificación que hubo en la Constitución…»

«…, en la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados».

«¿Cuál es la idea? La extorsión estaba asociado a un delito estatal principalmente y dependía de la denuncia de un ciudadano…»

«…, la modificación lo que hace es, primero involucrarlo también como un delito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República con sus características…»

«… y hacerlo un delito que se persigue de oficio y que tenga una sanción mayor».

Acompañé a nuestra presidenta @Claudiashein durante la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública donde se aprobaron 11 acuerdos, entre ellos la homologación de la Ley General contra la Extorsión a nivel estatal.



En la #CapitalDeLaTransformación seguiremos… pic.twitter.com/8fzmbyh9Rh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 11, 2025

«¿Qué virtud tiene esto? pues que no recae en la víctima la denuncia sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos».

Ley

Al tiempo que desde Palacio Nacional, Sheinbaum precisó:

«Yo creo que si esto lo tomamos entre todos como algo fundamental, pues vamos a avanzar mucho más.

«Si juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo a vehículo con violencia, el robo habitación con violencia…»

«…, que son delitos que afectan mucho la ciudadanía y creo que trabajando juntos el próximo año, a finales del próximo año…»

«.., cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de extorsión».

Indicó que algo que ayudará al Acuerdo Nacional Contra la Extorsión será el nuevo registro telefónico.

«Va ayudar también a que no sea utilizado el teléfono celular como una vía de extorsión telefónica».

En Palacio Nacional, encabezamos el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con la estrategia integral, trabajamos todos los días para construir la paz, fruto de la justicia. pic.twitter.com/UCC6FLmEa8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 11, 2025

«Yo creo que es quizá el reto más importante que tenemos para el próximo año, y estoy segura que como hemos bajado los homicidios, pues también vamos a avanzar juntas y juntos en la atención a la ciudadanía en esto que es una preocupación general», agregó.

Gobierna

Por otra parte, se destaca que el plan operativo incluye tres ejes inmediatos:

Armonización legislativa: Los estados deben presentar avances en sus congresos para tipificar la extorsión como delito grave y elevar las penas a más tardar el 30 de enero de 2026.

Asimismo, fortalecimiento del 089: Se robustecerá la línea de denuncia anónima.

Y el conocido como Protocolo único: Establecimiento de un manual estandarizado para la recepción de denuncias y la persecución penal.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe mantener el equilibrio entre su autonomía y la necesaria coordinación con el gabinete de seguridad.

Lo anterior, para que este nuevo consejo no quede solo en un acuerdo administrativo, sino que derive en judicializaciones efectivas.