Fiscalía recupera más de 62 millones de Estafa Maestra

2 implicados en Estafa Maestra, un exdirector y un exrector en uso indebido de funciones y facultades. Evitan cárcel, pagan daño: Fiscalía

Regeneración, 11 de diciembre de 2025. La Fiscalía General de la República (FGR) informó la recuperación de 62 millones 877 mil 192 pesos para la Hacienda Pública Federal.

Lo anterior, como resultado de acciones penales vinculadas con la Estafa Maestra.

Estafa

Cabe destacar que la Fiscalía dijo que el monto corresponde a la reparación del daño causado por un esquema de triangulación de recursos.

El cual, además, operado mediante convenios irregulares entre la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

Por otra parte, se destaca que la acción judicial se ejerció contra Ricardo «M», exdirector general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Sedesol.

Además, contra José «M», exrector de la UIEM. Y es que se les consideró responsables del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

#ÚltimaHora | #Nacional



La @FGRMexico obtuvo la reparación del daño por 62,877,192 pesos a favor del Estado Mexicano, tras acreditar la responsabilidad de Ricardo “M” y José “M” por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso conocido como "La Estafa Maestra", luego de… pic.twitter.com/oCgrwOWbhY — SPR Informa (@SPRInforma) December 11, 2025

Ello, al firmar convenios que violaban la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ocasionando un daño directo al erario.

Detalle

En este caso se destaca que según las investigaciones ministeriales el convenio entre Sedesol y la UIEM presentó graves irregularidades y no cumplió su objetivo bajo las normas establecidas.

Además, la universidad no realizó los servicios contratados y, en su lugar, subcontrató el 100% del trabajo con terceros a un costo menor.

Esto es, contraviniendo la normativa que únicamente permite subcontratar hasta el 49%.

La diferencia entre el monto pagado por Sedesol y el costo real del servicio subcontratado constituye el quebranto patrimonial de más de 62 millones de pesos que ahora deberá ser restituido.

Rosario Robles

Comunicado FGR 814/25

11 de diciembre, 2025 CDMX, Ciudad de México



FGR INFORMA



La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo la reparación del daño a favor del Estado Mexicano, por la cantidad de 62 millones 877 mil 192 pesos, en contra de dos personas responsables del… pic.twitter.com/74qoAhKmLO — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 11, 2025

Por otra parte, se destaca que se trata del núcleo de la Estafa Maestra, revelada en 2017.

Como se sabe Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles desviaron miles de millones de pesos aprovechando un resquicio legal del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones.

El esquema operaba así:

Una dependencia contrataba directamente a una universidad pública para un supuesto servicio. Luego, la universidad cobraba una comisión y subcontrataba el total del trabajo, violando la ley.

Seguidamente, se indica que las empresas subcontratadas eran frecuentemente fantasma o irregulares, dificultando rastrear el destino final del dinero.

Repone

Sin embargo, aunque el Ministerio Público Federal aportó pruebas suficientes para obtener sentencia, el proceso penal permitió una salida alterna.

Así, Ricardo «M» como José «M» podrán *evitar pena de cárcel siempre que paguen la reparación total del daño al Estado.

Esto, conforme a los sustitutivos legales previstos en el Código Penal Federal.

La Fiscalía señaló que, en este caso, la prioridad fue restaurar los recursos públicos desviados, más que la privación de la libertad de los implicados.