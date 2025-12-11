Senado aprueba aranceles a países sin tratado comercial

Aranceles a Brasil, Indonesia, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Sudáfrica, China, Corea del Sur, India, Vietnam y Tailandia

Regeneración, 11 de diciembre 2025– El Senado de México aprobó aranceles de hasta el 50% para China y otros países entre asiáticos, americanos, de África y Medio Oriente a partir de 2026.

La medida abarca sectores clave como el automotriz, textil y metalúrgico, buscando generar ingresos fiscales adicionales por 3 mil 760 millones de dólares.

▶️ "Queremos fortalecer las cadenas productivas"



La Presidenta Claudia Sheinbaum informó cuál fue el objetivo de aprobar aranceles a países que no tienen acuerdo comercial con México, como China o Corea pic.twitter.com/5V6CLDSCrf — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) December 11, 2025

Estrategia

China criticó la decisión como proteccionista, mientras analistas ven una estrategia para alinearse con Estados Unidos antes de la revisión del tratado comercial.

El objetivo del Senado es reforzar la industria local a pesar de la oposición de algunos grupos empresariales.

La propuesta, aprobada anteriormente por la cámara baja, elevará o impondrá nuevos derechos de hasta el 50% a partir de 2026 sobre ciertos bienes.

Específicamente, la medida afecta a productos como automóviles, autopartes, textiles, ropa, plásticos y acero de países sin acuerdos comerciales con México.

En estos, están incluidos países como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.

La mayoría de los productos verán aranceles de hasta el 35%.

Aprobación

El Senado aprobó el proyecto de ley con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones.

Cabe destacar que el proyecto aprobado es más suave que uno que se estancó en la cámara baja este otoño, abarcando alrededor de 1.400 líneas de productos diferentes.

Por consiguiente, el Ministerio de Comercio de China respondió el jueves diciendo que rastrearía el nuevo régimen arancelario de México y sopesaría su impacto.

Sin embargo, advirtió que tales medidas «socavarían sustancialmente» los intereses del comercio.

«China siempre se ha opuesto a todas las formas de aumentos arancelarios unilaterales.

#ULTIMA 🔴‼️



📌Siendo las 2:30 de la MADRUGADA, diputados elevan 🔝 aranceles a más de mil 400 productos provenientes de países con los que Mexico NO tiene Tratados Comerciales…



✅ 278 Votos en contra

❌ 25 Votos en Comtra.

🚫 136 Votos en abstención



Países como China,… pic.twitter.com/SBuBiSVmZd — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) December 10, 2025

Y espera que México corrija tales prácticas unilateralistas y proteccionistas lo antes posible», declaró el ministerio.