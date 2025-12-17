Acuerdo Paraguay-EE.UU no incluye Base Militar

Acuerdo sobre Estatuto de las Fuerzas, para estatuto legal del personal civil y militar de EE.UU en Paraguay. Nueva etapa dice Marco Rubio

Regeneración, 16 de diciembre de 2025.– La noticia cayó como un balde de agua fría. Paraguay y Estados Unidos sellaron un pacto de defensa. El canciller Rubén Ramírez Lezcano y Marco Rubio firmaron en Washington. Se trata del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA). Un marco legal para personal militar y civil norteamericano.

Secretario Rubio: El Ministro de Relaciones Exteriores Ramírez y yo inauguramos una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay con la firma de un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas. Al establecer un marco para las actividades del personal militar y civil… pic.twitter.com/aAJIuNprGu — USA en Español (@USAenEspanol) December 15, 2025

La lupa sobre el acuerdo

¿Qué implica realmente este movimiento? El Ministerio de Relaciones Exteriores fue bastante claro. Buscan «impulsar el trabajo conjunto contra el crimen trasnacional». Habrá entrenamiento de efectivos y asistencia humanitaria.

Pero claro, la desconfianza siempre está a la orden del día. Marco Rubio celebró esta «nueva etapa en la relación». Ojo, la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. ya avisó. América vuelve a ser vista como su zona de influencia exclusiva.

🇵🇾🇺🇸 Acuerdo entre Paraguay y EEUU: "Esto no contempla base militar estadounidense"



🗣️"Este acuerdo lo que contempla es la llegada de personal militar y civil del Departamento de Guerra para participar de capacitaciones y ejercicios conjuntos", manifestó Robert Alter, encargado… pic.twitter.com/BvmZApnZC6 — Radio Ñandutí (@nanduti) December 16, 2025

¿Viene una base militar?

Muchos pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, el encargado de Negocios, Robert Alter, salió a calmar las aguas. «El acuerdo no contempla ninguna presencia permanente de efectivos militares», aseguró tajante.

Básicamente, quieren agilizar capacitaciones del Departamento de Guerra. Dice que no habrá una base militar en suelo guaraní.

El pacto «no habla de instalación de bases permanentes», reiteró Alter. Todo apunta a ejercicios conjuntos y logística contra amenazas comunes.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

En el contexto, este 15 de diciembre la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones en el Pacífico Oriental.

Un total de ocho «narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera.»

Con ello, desde el 2 de septiembre suman 25 botes destruidos en 23 ataques efectuados en aguas internacionales, contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos.

El tablero del Caribe

La jugada no es aislada, ni mucho menos. Ocurre mientras Washington despliega tropas en el Caribe. Dicen que es para «combatir el narcotráfico».

Pero países como Brasil, México y Colombia ya se han manifestado por la soberanía de los pueblos.

Existe un fuerte repudio regional a este despliegue imperialista. La sombra del intervencionismo acecha de nuevo nuestras costas. La oscuridad política parece avanzar sin pedir permiso.

Lo que sigue Ahora, la pelota está en la cancha legislativa. El documento será remitido al Congreso Nacional para su aprobación.