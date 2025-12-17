Armas, drones y robo de combustible en reunión México y EE.UU

Reunión de seguridad entre México y EE.UU. Profundizar y agilizar intercambio de información, coordinación operativa y diálogo. Soberanía

Regeneración, 16 de diciembre de 2025. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles y el uso de drones por parte del crimen organizado.

Lo anterior, informó la tarde de este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Y es que se trata de la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS) ente autoridades de ambos países realizada el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México.

Lo anterior, en seguimiento del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Reunión

«El 11 de diciembre, representantes de seis agencias gubernamentales de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos celebraron la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) en la Ciudad de México».

Lo anterior conforme anunció el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante la reunión se revisaron los avances desde el último encuentro celebrado en McAllen, Texas.

Esto, «con énfasis en el tráfico de armas. Asimismo, se analizaron desafíos emergentes para la seguridad global».

Además, se precisa, «en particular el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales».

Acuerdo

Cabe destacar que ambos gobiernos subrayaron que se trata de profundizar la colaboración para tener eficiencia.

En este marco, ambos gobiernos «acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información sobre tráfico de armas».

Así como continuar «con las acciones de incautaciones de armas y municiones, dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones».

Además de fortalecer las investigaciones «relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas».

Esto, de cara a la próxima reunión del GIS, prevista para enero de 2026.

Soberanía

México reiteró que la cooperación en materia de seguridad «se sustenta en los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial».

Además de «confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida».

Se subrayó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de ambos países.

«Ambos gobiernos continuarán impulsando una cooperación constructiva, firme y orientada a resultados, con una visión integral de la seguridad…

«.. y con pleno respeto a la soberanía y a los intereses del Estado mexicano».

Lo anterior conformo subrayó Relaciones Exteriores de México.

Dice

Por otra parte, en redes destacan que según Washington, la prioridad de este esfuerzo conjunto es “poner fin al tráfico ilícito de fentanilo”.

«…tomando medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta” del estupefaciente y sus precursores químicos.

“Las delegaciones se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y otros grupos delictivos…

«…, interrumpir los flujos de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes”, agregó el Departamento de Estado en su comunicado.

Asistentes

La delegación de México estuvo integrada Relaciones Exteriores, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

E incluso mandos de alto nivel de Defensa, Marina, Inteligencia Financiera, Seguridad, Fiscalía y la Agencia de Investigación Criminal.

Por parte de Estados Unidos, la delegación fue integrada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Además de la subsecretaria principal adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Así como altos representantes de los Departamentos de Seguridad Nacional, Defensa, Justicia, Tesoro y la Inteligencia Nacional.

«…, lo que reflejó el carácter estratégico y de alto nivel del diálogo bilateral en materia de seguridad», apunta Relaciones Exteriores de México.