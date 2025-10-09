Ataque con explosivo a cuartel de policía en Colombia

Jamundí, en el Valle del Cauca es escenario de un ataque con explosivos, dejando varias personas heridas y casas destruidas
Regeneración, 9 de octubre 2025– Un atentado con explosivos contra un cuartel de Policía colombiana en el municipio de Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca, dejó al menos 9 personas heridas y viviendas destruidas, según la Alcaldía.
Comunicado
De acuerdo con un comunicado de la administración municipal, el ataque se produjo con cilindros bomba.
Esto genera «afectaciones en algunas viviendas y deja al menos 9 personas lesionadas, quienes son atendidas en el hospital».
Una de las vecinas afectadas relató a EFE que se sucedieron dos explosiones consecutivas en horas de la mañana:
«Eran como las nueve de la mañana cuando escuchamos el primer boom, y luego vino uno más fuerte que desbarató la casa.
Salí corriendo a buscar a mi hijo y los niños, y cuando miré ya todo estaba destruido».
Heridos
La mujer, quien no quiso identificarse por miedo a represalias, señala que resultaron heridos tanto adultos como menores de edad.
Entre ellos su hijo, quien sufrió lesiones en la espalda, la pierna y la mano.
Jamundí es escenario de ataques y enfrentamientos entre grupos armados, como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En junio pasado, una ofensiva dejó ocho muertos y más de 40 heridos en el suroccidente colombiano, entre ellos Guachinte, un caserío rural de Jamundí.
Ataques
En esa ocasión, las autoridades atribuyeron los ataques al Estado Mayor Central (EMC).
Es la principal facción de las disidencias de las FARC que comanda alias Iván Mordisco.
Mantiene presencia en el corredor que comunica el sur del Valle con el norte del Cauca, región estratégica para narcotráfico y movilidad de grupos armados.