Ataque con explosivo a cuartel de policía en Colombia

Jamundí, en el Valle del Cauca es escenario de un ataque con explosivos, dejando varias personas heridas y casas destruidas

Regeneración, 9 de octubre 2025– Un atentado con explosivos contra un cuartel de Policía colombiana en el municipio de Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca, dejó al menos 9 personas heridas y viviendas destruidas, según la Alcaldía.

Ya despertaron al TORPE o sigue pendiente de Gaza mientras el país se desangra.



Ataque con cilindros cerca de la subestación de Policía en Los Robles, zona rural de #Jamundí. Varias viviendas afectadas y múltiples heridos atendidos en el Hospital Piloto. pic.twitter.com/5GOfg9jtey — 🇨🇴Defensor de la Patria🇨🇴 (@carloswi728) October 9, 2025

Comunicado

De acuerdo con un comunicado de la administración municipal, el ataque se produjo con cilindros bomba.

Esto genera «afectaciones en algunas viviendas y deja al menos 9 personas lesionadas, quienes son atendidas en el hospital».

🚨 Se eleva el número de heridos en Jamundí



Nueve personas resultaron lesionadas tras el ataque con cilindros en el corregimiento de Robles. Todas fueron atendidas en el Hospital Piloto y se encuentran estables. Al menos 18 viviendas presentan daños. Las autoridades activaron un… pic.twitter.com/HGOhlhxCqa — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 9, 2025

Una de las vecinas afectadas relató a EFE que se sucedieron dos explosiones consecutivas en horas de la mañana:

«Eran como las nueve de la mañana cuando escuchamos el primer boom, y luego vino uno más fuerte que desbarató la casa.

Salí corriendo a buscar a mi hijo y los niños, y cuando miré ya todo estaba destruido».

Heridos

La mujer, quien no quiso identificarse por miedo a represalias, señala que resultaron heridos tanto adultos como menores de edad.

Entre ellos su hijo, quien sufrió lesiones en la espalda, la pierna y la mano.

Jamundí es escenario de ataques y enfrentamientos entre grupos armados, como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En junio pasado, una ofensiva dejó ocho muertos y más de 40 heridos en el suroccidente colombiano, entre ellos Guachinte, un caserío rural de Jamundí.

En el corregimiento de Robles, municipio de Jamundí, Valle del Cauca, se presentó en las últimas horas un nuevo atentado terrorista. Estos son los detalles.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/k6iJn6WQoa — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 9, 2025

Ataques

En esa ocasión, las autoridades atribuyeron los ataques al Estado Mayor Central (EMC).

Es la principal facción de las disidencias de las FARC que comanda alias Iván Mordisco.

🚨 Ataque en Robles, Jamundí | Cuatro personas, entre ellas dos menores de 4 y 5 años, resultaron heridas tras el lanzamiento de cilindros explosivos contra la subestación de Policía. La onda expansiva afectó viviendas del corregimiento. Dos heridos fueron remitidos a la clínica… pic.twitter.com/FqKcTcj3px — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 9, 2025

Mantiene presencia en el corredor que comunica el sur del Valle con el norte del Cauca, región estratégica para narcotráfico y movilidad de grupos armados.