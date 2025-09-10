PAN contra elección pero se agandalla Tribunal de Aguascalientes

Hija de Josefina Vázquez Mota quedó en 6º lugar en elección judicial. Preside Tribunal de Justicia de Aguascalientes por «vacío legal»

Regeneración, 10 de septiembre de 2025. Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) clama por un Poder Judicial “independiente” y acusa a Morena de capturar a los tribunales se los agandalla cuando puede.

Y es que en los hechos en entidades gobernadas por el blanquiazul, como Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán, evidencian la práctica del nepotismo, que el partido denuncia públicamente.

Josefina

En este contexto cabe destacar la controversia en Aguascalientes: el caso de María José Ocampo Vázquez.

La designación de María José Ocampo Vázquez (hija de Josefina Vázquez Mota) como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en Aguascalientes es un atropello a la Constitución y responde a intereses políticos del gobierno en turno, muestra de ellos su último cargo en el gobierno… pic.twitter.com/5pNylzZTzE — Dany Santoyo (@danysantoyo_) September 3, 2025

Esto es, la reciente designación de Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes.

Misma que es el ejemplo más reciente de esta doble moral.

Lo anterior, pese a no haber sido la candidata más votada en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio.

Sin embargo, Ocampo Vázquez logró el puesto con el respaldo de sus compañeros magistrados.

Los datos electorales son contundentes: Ocampo Vázquez obtuvo 82 mil 949 votos, quedando en sexto lugar.

En contraste, Felipe Ávila Orozco, quien fue subconsejero jurídico de la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel, recibió 88 mil 635 votos, el mayor número de sufragios.

Además, dos mujeres obtuvieron más votos que ella: Mariana de Fátima de León Barba (85 mil 930 votos) y Cynthia Guadalupe Trujillo Lara (84 mil 424 votos).

La hija de @JosefinaVM, María José Ocampo Vázquez quedó en 6to lugar en la elección judicial pero la nombraron presidenta del tribunal de Aguascalientes.



Fue nombrada mediante una sesión interna y no pública de magistrados. Ésto con ayuda de la gobernadora panista @TereJimenezE pic.twitter.com/hmh7F8TPQg — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) September 8, 2025

Vacío legal

Al tiempo que se destaca que el nombramiento de Ocampo Vázquez ha generado una fuerte polémica por contravenir directamente el artículo 51 de la Constitución de Aguascalientes.

Mismo que este establece que la presidencia del Supremo Tribunal debe corresponder a quien obtenga la votación más alta, con alternancia de género.

En una entrevista para el medio público oficial de Aguascalientes, Ocampo Vázquez justificó su nombramiento aludiendo a un “vacío legal”.

«No es inconstitucional. Hemos actuado bajo la ley y lo seguiremos haciendo de esta manera», afirmó.

Argumentó que el magistrado más votado, Felipe Ávila Orozco, decidió que una mujer ocupara el puesto por un «principio de equidad de género».

Sin embargo, Ocampo Vázquez no fue la mujer con más votos, por lo que su nombramiento dependió de la supuesta declinación de Mariana de Fátima de León Barba y Cynthia Guadalupe Trujillo Lara.

#ULTIMAHORA 🔴 Luisa Alcalde cuestiona imposición en Aguascalientes

criticó que María José Ocampo Vázquez, hija de Josefina Vázquez Mota, asumiera la presidencia del Poder Judicial de Aguascalientes sin haber ganado la elección interna.#Aguascalientes pic.twitter.com/9zsci3mra0 — JUCA Noticias (@JucaNoticias) September 5, 2025

Ninguna de estas dos magistradas ha hecho declaraciones públicas sobre los motivos de su presunta declinación.

La falta de transparencia y el aparente incumplimiento de un mandato constitucional han sido denunciados por el Observatorio Judicial del Estado de Aguascalientes (OJEA), que calificó la sesión de elección como inconstitucional y opaca.

Vínculos

El nombramiento de Ocampo Vázquez se enmarca en un patrón de designaciones que priorizan la cercanía política sobre la experiencia profesional.

Antes de ser magistrada, Ocampo Vázquez fue directora General de Política Social y Planeación del gobierno de Teresa Jiménez Esquivel.

E incluso, en el pasado se desempeñó como directora general de Desarrollo Social y regidora en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Mismo, bajo la tutela del actual senador panista Enrique Vargas del Villar.

Este caso no es aislado.

En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos ha sido señalada por la designación de sus colaboradores en el Poder Judicial, como Marcela Herrera Sandoval y Francisco Javier Acosta Molina.

Este último presidió la Consejería Jurídica de su gobierno.

Además, en Yucatán, una reforma judicial local, validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con Norma Piña, extendió el periodo de magistrados.

Los cuales, se señala están ligados al exgobernador panista Mauricio Vila.

Dicho periodo es hasta por 15 años, lo que contraviene los plazos de 5 a 8 años establecidos en la Constitución Federal, una falta subrayada por la ministra Lenia Batres.

Nepotismo PAN

#ULTIMAHORA

🚨 SE TAMBALEA la Espuria María José Ocampo Vázquez, hija de la panista Josefina Vázquez Mota que se quiere agandallar la Presidencia del Tribunal de Justicia



Un abogado acaba de presentar una impugnación en Aguascalientes, ya que la Panista quedó en sexto lugar y… pic.twitter.com/P0sFqFVoj7 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 8, 2025

Las acusaciones del PAN contra Morena por controlar el Poder Judicial se debilitan ante estos hechos.

Los casos en Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán revelan que el nepotismo es un problema sistémico que trasciende a los partidos.

De hecho, el entonces ministro presidente Arturo Zaldívar reportó en 2022 la detección de 1,304 casos de nepotismo en el Poder Judicial de la Federación.

Esto, con el 71% de los familiares de magistrados, jueces y consejeros en puestos clave.

Estos hallazgos demuestran que las redes de influencia familiar panista siguen operando.