Alemania e Italia evitan que Europa suspenda pacto con Israel

España, Eslovenia e Irlanda habían presionado a la UE para que abandonara el acuerdo por las violaciones a «derechos humanos» de Israel

Regeneración, 21 de abril 2026– España, Eslovenia e Irlanda solicitaron una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE el martes en Luxemburgo para discutir la suspensión del convenio de asociación debido a la guerra destructiva de Israel en Gaza y la violencia en Cisjordania ocupada.

Propuesta

No obstante, quienes se oponen afirmaron que la propuesta ha sido desechada de forma definitiva.

Los que apoyan la medida afirmaron que el bloque ya no puede permanecer «al margen» mientras la violencia continúa.

Y las condiciones empeoran en Gaza, Cisjordania y Líbano, países que han padecido las secuelas de las guerras provocadas por Israel.

Sin embargo, esta iniciativa siempre se vio como poco probable, ya que la UE está claramente dividida en su postura hacia Israel.

Alemania

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, calificó la propuesta de «inadecuada».

Subrayó que se requieren más conversaciones a pesar de los informes constantes de violencia por parte de las fuerzas israelíes.

“Tenemos que hablar con Israel sobre los temas cruciales”, expresó Wadephul al inicio de la reunión. “Eso debe hacerse mediante un diálogo crítico y constructivo con Israel”.

Su colega italiano, Antonio Tajani, respaldó las críticas, afirmando: «Hoy no se tomará ninguna decisión».

Después de la reunión, informó a los medios que la propuesta había sido descartada.

Iniciativas

“Otras posibles iniciativas se debatirán en la próxima reunión ministerial del 11 de mayo y las evaluaremos”, indicó, según la agencia de noticias italiana ANSA.

Antes de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, manifestó su esperanza de que «todos los países europeos respetaran…

…lo que la Corte Internacional de Justicia y la ONU dictaminan sobre los derechos humanos y la defensa del derecho internacional».

“Cualquier otro resultado sería una derrota para la Unión Europea”, añadió.

Carta

Una carta conjunta fue enviada la semana pasada a la responsable de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, por parte de los gobiernos de España, Eslovenia e Irlanda.

En ese documento, afirmaron que Israel ha tomado diversas medidas que «contravienen los derechos humanos y violan el derecho internacional y el derecho internacional humanitario».

Agregaron que estas acciones incumplen el acuerdo de 1995 que establece las relaciones políticas, económicas y comerciales entre la UE e Israel.

Señalaron que los reiterados llamados a Israel para cambiar su postura habían sido desoídos.

Ministros

Los ministros mencionaron una ley israelí recientemente aprobada que consideraría la pena de muerte para los palestinos condenados por un tribunal militar por el asesinato de israelíes.

La consideraron una «grave violación de los derechos humanos fundamentales».

Asimismo, hicieron referencia a la crisis humanitaria en Gaza, declarando que las condiciones eran «insoportables».

Violaciones a derechos humanos

Esto se debe a las continuas violaciones del «alto el fuego» de octubre y a la escasa ayuda que llega a la región.

La misiva señalaba que la agresión en Cisjordania está aumentando, con colonos comportándose «con absoluta impunidad».

“La Unión Europea ya no puede permanecer al margen”, escribieron los titulares, solicitando “medidas audaces e inmediatas” y asegurando que todas las alternativas deben considerarse.