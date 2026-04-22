Nigeria acusa a seis personas por traición y terrorismo

Las autoridades nigerianas formularon formulado cargos contra seis militares por un plan para derrocar al presidente Bola Tinubu

Regeneración, 21 de abril 2026– Seis personas, incluido un general retirado y un inspector de policía en activo, han sido acusados de «terrorismo» y traición por una supuesta conspiración con el objetivo de derrocar al presidente Bola Tinubu, conforme a los documentos presentados en el Tribunal Federal Superior de Abuja.

Acusados

Los seis acusados se encontraban bajo arresto el martes.

El séptimo acusado, Timipre Sylva, exgobernador del estado de Bayelsa, quien está señalado por facilitar el encubrimiento del plan, sigue en fuga.

Al principio, el gobierno había rechazado la existencia de este presunto golpe de estado.

Sin embargo, en enero, anunciaron que ciertos militares serían juzgados por intentar «derrocar al gobierno».

Militares

Este grupo fue parte de 16 militares detenidos en 2025 por lo que las autoridades calificaron como «actos de indisciplina e infracciones de las normas de servicio».

Esto suscitó rumores sobre un posible golpe de estado, que el gobierno inicialmente desestimó.

Poco después de rechazar la hipótesis del golpe, el presidente Tinubu reestructuró a los altos mandos militares del país.

En el documento legal, que incluye 13 acusaciones, se indica que los acusados «conspiraron entre sí para librar una guerra contra el Estado.

Con el fin de derrocar al presidente de la República Federal».

Cargos

Los cargos mencionan al general retirado Mohammed Ibrahim Gana y al capitán retirado Erasmus Ochegobia Victor.

También se incluyen al inspector Ahmed Ibrahim, Zekeri Umoru, Bukar Kashim Goni y Abdulkadir Sani.

Además, se les acusó de conspirar «entre ellos para cometer un acto de terrorismo».

Y de proporcionar «apoyo» «indirectamente» pero «a sabiendas» al coronel Mohammed Alhassan Ma’aji y a otros «para realizar un acto de terrorismo».

Reportes

En reportes previos de medios nigerianos, Ma’aji ha sido identificado como el «orquestador» del intento de golpe.

La nación más poblada de África vivó cinco golpes de estado en el siglo XX, pero no ha experimentado ninguno desde que se estableció como una democracia formal en 1999.

Este supuesto intento de golpe surge en un contexto de aumento de golpes de estado y tentativas de golpe en África Occidental y Central en los últimos años.

Golpes de estado

El último ocurrió en Benín y Guinea-Bissau a finales del año pasado.

Según analistas, estos golpes militares se producen en un patrón caracterizado por elecciones controvertidas.

Ademas, perturbaciones constitucionales, crisis de seguridad y descontento entre los jóvenes.