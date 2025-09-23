Alerta máxima en Hong Kong y Macao por tifón Ragasa

Imponente ciclón Ragasa visto desde el espacio. Vuelos cancelados, puentes cerrados y evacuaciones en sudeste asiático

Regeneración, 23 de septiembre 2025– Las ciudades del sur de China redujeron muchos aspectos de su vida diaria el martes con el cierre de escuelas y negocios y la cancelación de vuelos mientras la región se preparaba para uno de los tifones más fuertes en años.

Hasta ahora, el tifón Ragasa ya ha matado a tres personas y desplazado a miles en Filipinas.

Half a million people have been ordered to evacuate as Super Typhoon Ragasa barrels toward southern China.



Hong Kong is bracing for impact and essentially shutting down for the next 36 hours.



📹 @zoom_earth

Prevención

Los residentes de zonas propensas a inundaciones colocaron sacos de arena y barreras en sus puertas.

Otros sellaron ventanas y puertas de cristal con cinta adhesiva para protegerse de los fuertes vientos.

Mucha gente hizo acopio de alimentos y otros suministros el lunes, y algunos vendedores del mercado informaron que sus productos se estaban agotando rápidamente.

#23Sep #China

China en alerta máxima por el supertifón Ragasa



📍 El tifón más poderoso del planeta en 2025 se acerca con vientos de hasta 230 km/h y tormentas eléctricas

Algunos hongkoneses se congregaron para observar cómo olas de hasta 2 o 3 metros azotaban la zona antes de que empeorara el tiempo.

Trayectoria

El observatorio de Hong Kong dijo que se espera que el súper tifón Ragasa se mueva hacia el oeste-noroeste a unos 22 kilómetros por hora.

Avanzará a través de la parte norte del Mar de China Meridional y se acercará a la costa de la provincia de Guangdong.

El Meteorológico de China pronosticó que tocaría tierra en la zona entre las ciudades de Zhuhai y Zhanjiang en Guangdong entre el mediodía y la noche del miércoles.

Las escuelas y el transporte cierran mientras las fábricas suspenden sus actividades.

Observatorio

El observatorio de Hong Kong emitió la señal de alerta de tormenta n.º 8, la tercera más alta del sistema de alerta meteorológica de la ciudad.

La ciudad clasifica los ciclones tropicales con vientos máximos sostenidos cerca del centro de 185 km/h (115 mph) o más como supertifones.

LAMENTABLE 🌀

Terribles inundaciones en el municipio de Guangfu, Taiwán 🇹🇼



Tras las lluvias provocadas por la cercanía del súper #Typhoon #Ragasa, un deslizamiento de tierra en Guangfu, condado de Hual, provocó el desborde del arroyo Mataian, causando graves inundaciones.…

Esto, para que los residentes estén especialmente alertas ante la llegada de tormentas más intensas.

Se pronostica que el nivel del agua aumentará unos 2 metros sobre las áreas costeras del centro financiero asiático.

Niveles

El nivel máximo en algunas áreas podría alcanzar de 4 a 5 metros por encima del nivel del mar más bajo típico.

El gobierno dijo que los niveles de agua podrían ser similares a los registrados durante el tifón Hato en 2017 y el tifón Mangkhut en 2018.

Se estima que causaron a la ciudad pérdidas económicas directas por un valor de más de mil millones de dólares de Hong Kong (154 millones de dólares);

Y 4.600 millones de dólares de Hong Kong (unos 590 millones de dólares), respectivamente.

Vuelos

Cientos de vuelos fueron cancelados en Hong Kong.

El aeropuerto de Shenzhen suspenderá todos los vuelos a partir del martes por la noche.

El gobierno de Macao estaba evacuando a residentes y turistas y ordenó el cierre de puentes por la noche.

Al menos seis personas resultaron heridas y más de 7.000 fueron evacuadas en Taiwán cuando el tifón azotó el sur de la isla.

Esto, según informó la Agencia Central de Noticias.

Desbordamiento

La agencia indicó que las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de una presa en el condado de Hualien, y torrentes de agua se precipitaron río abajo, arrasando un puente.

Publicaciones en redes sociales mostraron que las carreteras de la zona se convirtieron en ríos agitados.

En Filipinas, Ragasa dejó tres personas muertas, otras cinco desaparecidas y desplazó a más de 17.500 en inundaciones y deslizamientos de tierra.

Ragasa, que en tagalo significa “revuelta”, provocó que el gobierno filipino cerrara escuelas y oficinas gubernamentales en la región capitalina y en 29 provincias.

Se prohibió a los barcos pesqueros y transbordadores adentrarse en mares muy agitados y se cancelaron los vuelos nacionales.