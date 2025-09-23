Lluvias fuertes a intensas en 24 entidades, tome precauciones

Lluvias: Huracán Narda se aleja pero deja efectos, onda tropical 34 al sureste, frente frío al norte, monzón mexicano y humedades de océanos

Regeneración, 23 de septiembre de 2025. Este día, Narda se localizará como huracán al suroeste de Jalisco; sus bandas nubosas mantendrán las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes, vientos y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

La onda tropical núm. 34 avanzará lentamente por el sureste mexicano, continuará interactuando con una vaguada en altura y generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha región.

E, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este), Tabasco (sureste), Veracruz (sur) y Chiapas (oeste y sur).

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, interaccionará con el monzón mexicano.

Así incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de la República Mexicana.

Finalmente, canales de baja presión, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos.

Mismo que propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur del país, con lluvias puntuales intensas en Puebla (este) y Guerrero (costa).

Lluvias

En las próximas horas, se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Puebla (este), Guerrero (costa), Oaxaca (norte y este), Tabasco (sureste), Veracruz (sur) y Chiapas (oeste y sur).

Así como lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En la categoría de fuertes precipitaciones (de 25 a 50 mm) en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

En tanto que chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Zacatecas y Aguascalientes.

Viento

Se espera viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, N. León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis, Aguascalientes, costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Así como de vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y de 1.5 a 2.5 m de altura en la costa de Baja California Sur (sur), costas de Oaxaca y Chiapas.

Temperatura

Por otra parte, se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California (noreste), Sonora (oeste) y Chihuahua (noreste).

De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así como de 30 a 35 grados en Nayarit, Colima, Guerrero, Chiapas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz y Tabasco.

Para la mañana se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas montañosas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Regiones

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla dispersos. Por la tarde, ambiente cálido.

Probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California

Cielo despejado a medio nublado durante el día con chubascos y descargas eléctricas en la región. Por la mañana, ambiente fresco y frío en zonas serranas, con bancos de niebla en el noroeste de Baja California.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur).

Pacífico Norte: Cielo despejado por la mañana. Por la tarde, medio nublado a nublados con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa.

Ambiente fresco a templado en la región, así como frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 45 km/h en costas de la región.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ambiente fresco a templado por la mañana y cálido a caluroso durante la tarde.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; así como rachas de hasta 35 km/h en Nayarit.

Sur

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales intensas en Guerrero (costa), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (oeste y sur);.

Por la mañana, bancos de niebla y ambiente fresco. Durante la tarde, cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Guerrero y rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta de Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Guerrero y de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Tabasco (sureste) y Veracruz (sur), así como fuertes en Tamaulipas.

Ambiente templado a fresco durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de componente este de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la región; .

Ambiente cálido a caluroso y vientos de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la península.

Norte

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí.

Lluvias aisladas en Zacatecas y Aguascalientes; y sin lluvia en Coahuila.

Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente fresco por la mañana y frio a muy frío en zonas serranas.

Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y Durango.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales intensas en Puebla (este) y fuertes en Guanajuato y Morelos.

Chubascos en Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo. Ambiente fresco a templado durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato y Querétaro.