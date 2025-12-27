Alertan recia tormenta invernal en EE.UU

Los Ángeles: Rescatan a más de 100 personas, helicóptero socorre a 21 varados en vehículos. En 2025 EE.UU rompe récord de cambios climáticos

Regeneración, 26 de diciembre de 2025. En redes destacan que miles de personas quedaron varadas en aeropuertos de Estados Unidos debido al mal clima en diversos puntos de la extensa Unión Americana.

Además se activó advertencias de tormenta invernal desde la madrugada del viernes para gran parte del noreste del país.

Según la última actualización más de 60 millones de personas permanecen bajo algún tipo de alerta meteorológica.

Y es que no se trata solo de una tormenta invernal extraordinaria, sino un evento climático extremo que se suma a otros que han ocurrido este año en dicho territorio.

De hecho, se señala que este año se batieron muchísimos más récords climáticos que nunca.

Tormenta

Miles de personas que trataban de despegar o aterrizar desde el noreste de EE.UU sufrieron cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos de la región.

Esto, debido a la tormenta invernal pronosticada para el fin de semana, señalan las agencias.

FlighAware, dijo, por ejemplo que a las 15:30 horas, se habían registrado mil 748 cancelaciones y 21 mil 102 retrasos de vuelos en grandes aeropuertos internacionales.

Incluso, el John F. Kennedy (JFK) en Nueva York, que publicó una alerta en su página de X.

Por otra parte, se indica que Nueva York, la ciudad más grande del país, se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche.

Y, con temperaturas bajo cero y un clima frío que se podría prolongar durante el fin de semana.

Sur

Asimismo se indican que las poderosas tormentas invernales de esta semana trajeron la temporada navideña más lluviosa en años al sur de California.

Con, provocando deslizamientos de tierra y flujos de escombros así como lodo.

Se esperaba que las lluvias disminuyeran en Los Ángeles el viernes por la tarde, pero aún existía el riesgo de más inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Más de 100 personas fueron rescatadas el jueves por la noche por los bomberos del condado de Los Ángeles, y un helicóptero rescató a 21 personas de sus vehículos varados, informaron las autoridades.

Batir

Por otra parte, en el recuento anual en redes se subraya que en cuanto a eventos meteorológicos extremos EE.UU batió récords históricos en 2025.

Así, las nevadas, olas de frío, altas temperaturas y precipitaciones inusuales modificaron registros establecidos en diferentes regiones del país.

Todo ello, según datos recopilados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Y es que el portal indica nuevas marcas históricas en ciudades como Mobile y Pensacola, así como en localidades de California, Florida, Texas y Utah.

Algunas de estas marcas se mantenían desde hace más de un siglo.

Fuentes gubernamentales señalaron que la concurrencia de fenómenos opuestos, como olas de calor y frío intenso, junto a precipitaciones fuera de lo habitual, genera preocupación.

Esto es, sobre todo en materia de gestión de riesgos y adaptación.

Destacados

Nevada histórica en el sur del país: El 21 de enero, una tormenta invernal cubrió la costa norte del Golfo, dejando 19 centímetros (7,5 pulgadas) de nieve en el Aeropuerto Regional de Mobile, Alabama.

Superó el récord anterior de 15 centímetros registrado en febrero de 1895.

En Pensacola, Florida, se acumularon 22,5 centímetros (8,9 pulgadas), cifra que duplicó el máximo anterior de 7,6 centímetros registrado también en 1895.

Ola de frío récord en la Costa del Golfo el 22 de enero, en Mobile la temperatura descendió a -14,4 °C (6 °F), igualando la tercera temperatura más baja registrada desde que existen registros.

Además, es solo la undécima vez que la ciudad reportó una temperatura de un solo dígito en grados Fahrenheit.

En Pensacola, el termómetro llegó a -10,5 °C (13 °F), estableciendo una nueva marca mínima para esa fecha.

Altas temperaturas en California: El 7 de agosto, la oficina del NWS en San Diego reportó que Indio, en el sur de California, alcanzó 47 °C (119 °F).

Esto es, superando el récord de 47 °C (116 °F) establecido en 1929.

Otras localidades como Ramona, Campo y Palm Springs también fijaron nuevas marcas diarias de temperatura.

En Palm Springs, el registro de 119 °F superó el récord anterior de 116 °F alcanzado en 1980.

Miami

Temperatura mínima histórica en Miami: El 11 de noviembre, la ciudad igualó su récord mínimo para la fecha, con 8,8 °C (48 °F), una marca que se mantenía desde 1913.

En tanto que Nápoles, Florida, registró 6,6 °C (44 °F), el valor más bajo para esa fecha desde 1942.

Calor inusual en Texas, donde Lubbock alcanzó el 13 de noviembre una temperatura máxima de 31,6 °C (89 °F), superando el récord diario de 27,7 °C (82 °F) que databa de 1973.

Precipitaciones récord en Salt Lake City.

En octubre, la ciudad de Salt Lake City, Utah, registró 105,7 milímetros (4,16 pulgadas) de lluvia, superando el récord de 99,3 milímetros (3,91 pulgadas) alcanzado en 1981.

Lluvias históricas en Death Valley: En noviembre, la zona de Furnace Creek en el Valle de la Muerte, California, acumuló más de 44,4 milímetros (1,75 pulgadas) de precipitación, lo que representa el noviembre más lluvioso en 115 años para esa región.

En cuanto a la comparación con años anteriores, el NWS subraya que la frecuencia de marcas superadas en 2025 no tiene precedentes recientes en algunas zonas del país.

“La cantidad de registros batidos en tan corto plazo refleja una variabilidad significativa respecto a promedios históricos”.