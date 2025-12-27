Requerirán datos biométricos para ingresar a EE.UU

Los ciudadanos no están obligados a dar datos. Todos aquellos que no tengan ciudadanía deben aportar los datos requeridos en EE.UU

Regeneración, 26 de diciembre 2025– A partir de hoy, todos las personas sin ciudadanía en EE.UU., incluyendo titulares de visas y residentes legales permanentes, estarán sujetos a la recolección obligatoria de datos biométricos, principalmente fotografías faciales, al entrar y salir del país.

Medida

Esta medida busca fortalecer la seguridad nacional y optimizar el seguimiento de viajeros.

Lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y lo gestionó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La regla se aplicará a todos los viajeros no estadounidenses en puertos aéreos, terrestres y marítimos.

El sistema utilizará tecnología de reconocimiento facial para cotejar las imágenes capturadas en vivo con las fotos de pasaportes y visas almacenadas en las bases de datos gubernamentales.

Objetivo

El objetivo es crear un registro preciso de la estadía de los individuos en el país.

Esto tiene la meta de identificar a personas que excedan el tiempo permitido de estancia o que utilicen documentos fraudulentos.

Podrían incluir fotografías faciales de alta resolución (reconocimiento facial), huellas digitales (dactilares) y escaneo del iris del ojo.

Así como registros de voz (en algunos casos) y otros datos biométricos que el DHS considere necesarios.

Ciudadanos

Los ciudadanos de EE. UU. no están cubiertos por esta regla obligatoria, pero pueden participar voluntariamente.

Quienes prefieran no someterse al escaneo facial pueden solicitar una inspección manual de su pasaporte a un oficial de CBP o a un representante de la aerolínea.

La normativa entra en vigor a nivel nacional hoy 26 de diciembre.

No importa porque estado del territorio americano salga y bajo qué medio de transporte, la persona deberá someterse al control estipulado por la norma.

Implementación

Aunque muchos indican que la implementación completa en todos los puntos de control se espera que tome entre tres y cinco años.

Esto dependerá de la infraestructura de cada puerto de entrada.

Para los no ciudadanos, las imágenes y datos biométricos pueden almacenarse hasta por 75 años.

Esto genera preocupaciones sobre la privacidad y el uso a largo plazo de esta información por parte de diversas agencias gubernamentales.

Modelo

Para muchos este modelo de identificación pone en riesgo la privacidad y seguridad de los ciudadanos si este mecanismo llega a ser mal utilizado.

Las autoridades del DHS afirman que este sistema es el avance más significativo en seguridad fronteriza desde los cambios implementados después del 11 de septiembre.

Los viajeros afectados deben prepararse para posibles ajustes menores en los tiempos de procesamiento de aduanas mientras se implementan los nuevos procedimientos.