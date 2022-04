Video: Alfredo Adame protagoniza pelea con abogado de Carlos Trejo

El actor Alfredo Adame explotó y se fue a los golpes contra el abogado de Carlos Trejo, quien lo sorprendió en plena conferencia de prensa

Regeneración, 5 de abril de 2022. El actor Alfredo Adame protagonizó otro conflicto frente a las cámaras luego de que convocara a la prensa a una conferencia para hablar sobre la pelea que no se realizó contra Carlos Trejo.

Luego de varios meses de darse a conocer la posibilidad de un enfrentamiento entre el ‘Cazafantasmas‘ y Alfredo Adame, el actor volvió a sacar el tema para exhibir los supuestos requerimientos que exigía Trejo para el evento.

Por lo anterior, el exgalán de telenovelas externó su molestia respecto a las exigencias de Carlos Trejo, por lo que despotricó en su contra.

«Pidió 3 millones de pesos, cosa que no le van a dar porque no los vale (…) quería subirse con sus botas, navajas, su cinturón y su chaleco apestoso, puras tonterías»

Como consecuencia, y sin presuntamente haberlo esperado, apareció el abogado de Carlos Trejo, identificado bajo el apellido Montalvo, quien le contestó al actor.

«El que no se presentó en la pelea fuiste tu. El payaso que no fue a la pelea fuiste tu, citaste a Carlos en un parque y no fuiste»