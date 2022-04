Laura Bozzo arremete contra Alfredo Adame por acusaciones de trata de personas

Laura Bozzo aseguró que debido a su éxito en México y Estados Unidos, no le importan las acusaciones de Alfredo Adame

Regeneración, 1 de abril de 2022. La conductora peruana se encuentra en una buena etapa de su carrera en los medios tras anunciarse que tendrá proyectos en Telemundo e Imagen Televisión.

Sin embargo, una de las situaciones que la metió en polémica fueron los señalamientos de Alfredo Adame sobre presunta trata de personas liderada por Laura Bozzo para sus programas.

El exgalán de telenovelas es un claro enemigo de Bozzo, a quien le ha declarado la guerra por sus diversos escándalos y diferencias.

Asimismo, Alfredo Adame ha declarado en múltiples ocasiones que su intención es que la peruana termine tras lasa rejas.

Por lo anterior, la abogada peruana fue cuestionada por los medios sobre su postura frente a las acusaciones de Alfredo Adame.

Luego de que se diera a conocer el anuncio sobre el proyecto de Laura Bozzo para Imagen Televisión, la conductora fue cuestionada por las diversas polémicas en las que se le ha involucrado.

Para empezar, Laura Bozzo aseguró sentirse agradecida por el apoyo y las nuevas oportunidades que ha conseguido en México y en Estados Unidos.

Posteriormente, la ‘señorita Laura’ recibió algunas preguntas relacionadas a los problemas fiscales que enfrentó durante 2021.

«No voy a tocar ese tema porque es algo que están viendo mis abogados, me otorgaron mi suspensión para impedir que se me vincule a proceso y estamos viendo que eso es del 2012. Tengo una buena relación con el SAT, hay que pagar impuestos, yo no tengo ningún problema»

Sin embargo, no podía faltar los cuestionamientos relacionados a su enemistad con Alfredo Adame, por lo que Laura Bozzo se molestó luego de que le recordaron la supuesta carpeta de investigación que tiene el actor contra ella.

Asimismo, Laura Bozzo aprovechó para arremeter contra el actor debido a las diversas polémicas que ha generado respecto a su trabajo.

«¿Alfredo Adame? No tengo nada qué decirle, yo no me peleo con moscas. Que diga lo que le de la gana. A las pruebas me remito, las obras hablan por mi»