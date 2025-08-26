Trump: Presidencia con fines de lucro

La revista The New Yorker revela el frenesí de la familia Trump por sacar provecho de la Casa Blanca: Unos 3 mil 400 millones de dólares

Regeneración, 26 de agosto de 2025. «¿Cuánto se está embolsando Trump de la presidencia?» Ese es el titular de una nueva y exhaustiva investigación de David D. Kirkpatrick.

Misma, publicada por la revista The New Yorker, que revela que la primera familia ha estado aprovechando su posición en la cima de la política estadounidense para amasar miles de millones.

Según Kirkpatrick, Trump y su familia inmediata han ganado 3 mil 400 millones de dólares durante su mandato en la Casa Blanca.

Esto es, incluyendo más de 2.300 millones de dólares solo en diversas empresas de criptomonedas.

Trump

“Lo que realmente me sorprendió de todo esto es la rapidez con la que están ganando dinero. Parece que no rechazan ninguna oportunidad”, dice Kirkpatrick.

“Realmente agudiza la pregunta de qué podría obtener un comprador, por así decirlo”.

“Muchos de los pagos que ahora reciben Trump, su esposa, sus hijos y sus cónyuges serían inimaginables sin sus presidencias…»

«…: una inversión de dos mil millones de dólares de un fondo controlado por el príncipe heredero saudí; un avión de lujo del Emir de Catar…»

«…; ganancias de al menos cinco empresas diferentes que venden criptomonedas; honorarios de un club exclusivo repleto de funcionarios del Gabinete y un Poder Ejecutivo designado”.

Dinero

«Aunque la idea de que Trump está ganando sumas colosales con la presidencia se ha vuelto común, nadie podría decirme cuánto ha ganado…»

«…Decidí intentar calcular cuánto se han embolsado Trump y su familia inmediata de su tiempo en la Casa Blanca», escribió Kirkpatrick

En entrevista con Amy Goodman y Juan González, de Democracy Now, Kirkpatrick afirmó:

«Me pregunté: ¿Es este el dinero que habría ganado sin la presidencia? Porque tiene hoteles, tiene campos de golf.»

» A veces la gente va allí solo para jugar al golf o alquilar una habitación de hotel. No estamos hablando de eso»

» Así que solo quería analizar el dinero que ha ganado por estar o haber estado en la Casa Blanca».

«Y luego intenté preguntar, lo mejor que pude: ¿Cuánto vale cada una de esas cosas? Y así es como llegué a la cifra de 3 mil 400 millones de dólares».

Mercancía

«Me sorprendió bastante darme cuenta de que, además de la mercancía de campaña que vende su campaña, como hacen todos los candidatos y todos los presidentes —»

«..dinero que va a parar a las arcas de la campaña, y que él no puede tocar para fines personales—, la Organización Trump también tiene su propia tienda en línea…»

«.., donde vende todo tipo de mercancía de Trump que se parece mucho a la de su campaña, pero este dinero va a parar a Trump…»

«… y a él mismo: 20 o 40 dólares por unas chanclas, unas fundas para latas de cerveza, una gorra de béisbol».

«En el otro extremo, hay cantidades significativas de dinero que fluyen hacia la Organización Trump ahora a través de sus diversas empresas de criptomonedas, o las del presidente».

«Aquí lo tienen. En primer lugar, para quienes no estén familiarizados con las criptomonedas, en realidad no son más que una especie de libro de contabilidad en línea o una hoja de cálculo que registra quién posee qué.

La familia Trump ha intentado aprovechar esta nueva tecnología de diversas maneras. Empezó vendiendo NFT (tokens no fungibles), que son básicamente una especie de caricaturas digitales de sí mismo.

Añadió que «Después de que Trump dejara la Casa Blanca en 2020, su hijo, Jared Kushner, quien se dedicaba al sector inmobiliario, se dedicó al capital privado, una nueva línea de trabajo.

Golfo

Fue al Golfo Pérsico a solicitar dinero y le pidió al fondo soberano de inversión de Arabia Saudita que invirtiera.

Su panel de asesores dijo: «Esto es un error. Podría haber algún problema de imagen pública. La gente dirá que esto es un soborno a la familia de un presidente».

El príncipe heredero de Arabia Saudita, quien controla el fondo de inversión pública, anuló esa decisión y, aun así, invirtió los 2 mil millones de dólares en la firma de capital privado de Jared Kushner.

«Desde entonces, ha acumulado hasta 4.800 millones de dólares en activos bajo gestión, casi todos provenientes del extranjero, y una parte considerable también de los Emiratos Árabes Unidos y Catar».

«Durante su primer mandato, Trump declaró voluntariamente que él y su familia no harían ningún trato en el extranjero, porque no les gustaba cómo se veía».

«Durante el segundo mandato, la familia ha dicho: «Ya no vamos a hacer eso. Ya no nos vamos a abstener de esos acuerdos». Donald Trump Jr. ha dicho públicamente: «Miren, nos moderamos el mandato pasado, y de todos modos nos acusaron de especular.

Vamos a seguir adelante, ser hombres de negocios y cerrar todos los acuerdos que podamos».

Rápido

Por otro lado, desde finales de 2022, Trump ha cerrado una oleada de nuevos acuerdos en el Golfo Pérsico con una empresa saudí en Omán, Emiratos Árabes Unidos, un par en Arabia Saudí y una en Catar, que no creo que se hubieran concretado sin la presidencia.

Y eso suma, calculando lo mejor que puedo las diversas fuentes de ingresos involucradas, más de 100 millones de dólares en valor actual.

Aun así, hasta donde se sabe, todo es legal. Kirkpatrick continúa: «Sabes, no tengo ninguna prueba de un quid pro quo . No tengo ninguna prueba de un caso específico en el que haya vendido explícitamente un favor público para beneficio propio«.

«Lo que realmente me sorprendió de todo esto es la rapidez con la que ganan dinero. Parecen no rechazar ninguna oportunidad.

Y eso es lo que hace que las preguntas sobre un conflicto de intereses sean aún más apremiantes, porque creo que cuando son tan evidentemente entusiastas, tan ansiosos por ganar dinero, realmente se agudiza la pregunta de qué podría obtener un comprador.