El presidente López Obrador descartó cambios en su política económica.

Regeneración, 14 de octubre de 2021.En conferencia de matutina, el presidente descartó utilizar el bitcoin como moneda de curso legal, ya que su política económica ha funcionado bastante bien.

“Tenemos que mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero, cuidar que esté bien el ingreso, que no haya evasión fiscal, que no haya privilegios, que todos contribuyamos y con eso es suficiente”, señaló.

Más tarde, el mandatario mencionó que ya se han recuperado todos los empleos perdidos por la pandemia, incluso se tienen más.

“Ya recuperamos todos los empleos que se perdieron con la pandemia. Ya debemos de estar como con 20 millones 500 mil trabajadores en el Seguro Social, que era lo que teníamos antes de la pandemia, incluso ya tenemos más empleos que los que se perdieron”, concluyó.

A pesar de la crisis económica provocada por la Covid-19, el gobierno no ha tenido problemas de recaudación, garantizando el desarrollo de la nación.