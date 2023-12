AMLO ironiza sobre ser el responsable del incremento a fortuna de Slim

AMLO dijo que si a algunos empresarios les ha ido bien en su sexenio, es porque puso fin a los privilegios y por la buena relación lograda con EE.UU

Regeneración, 21 de diciembre de 2023. AMLO ironizó luego de que se reportó que la fortuna del empresario Carlos Slim superó los 100 mil millones de dólares este año.

(AMLO) ironizó sobre los señalamientos de que esto también es responsabilidad suya. A la vez que defendió sus resultados en materia económica.

“Ya ven que me cuestionan de todo, es como el mundo al revés”, aseveró en primer instancia.

Y seguidamente, expresó:

-“Cuando llegamos, dicen mis adversarios, Carlos Slim tenía nada más 50 mil millones de dólares. Ahora ya pasó de 100 mil millones de dólares, ya también yo soy responsable de eso”.

Así, dijo AMLO durante su conferencia mañanera de este jueves.

AMLO

Lo anterior porque Forbes ubicó la fortuna de Slim en más de 100 mil millones de dólares, lo que lo posicionó como la octava persona más rica a nivel mundial.

Y, fue señalado por figuras de la oposición al atribuir este incremento a los contratos que el empresario ha sostenido con la actual administración.

Por otra parte, se destaca que Slim acompañó a AMLO en la inauguración de la primera etapa del Tren Maya, de cuya obra fue concesionario.

E incluso que el Presidente celebró que Grupo Carso invirtiera 530 millones de dólares para comprar las acciones de PetroBal en un bloque petrolero de la costa de Campeche.

Igual

Por otra parte, AMLO hizo este comentario al insistir que el mayor resultado de su Gobierno es haber aminorado la desigualdad a nivel nacional.

Además, igualmente recalcando que esto se logró sin que los miembros de la iniciativa privada hayan reportado pérdidas en cuanto a sus inversiones.

.“No solo hemos podido reducir la pobreza, sino que también han estado haciendo negocios lícitos con ganancias razonables”, sentenció AMLO.

Esto es:

-“Empresarios, banqueros, no hay quien diga ‘llegó este Gobierno, tenía yo una empresa y perdí’, o ‘teníamos acciones en un banco y perdimos’”, dijo AMLO.

Relación

Asimismo, subrayó que si a algunos empresarios les ha ido bien durante su sexenio, es porque se puso fin a los privilegios y a la buena relación que se ha logrado con Estados Unidos.

Lo anterior, a tal punto que México es hoy su principal socio comercial, recalcó AMLO presidente.

-“Porque logramos un acuerdo con el presidente Trump (…) Y ahora con el presidente Biden es también muy buena la relación”.

Asimismo, apuntó que el país se ha convertido en un territorio atractivo para la inversión a nivel internacional.

Y, rompiendo récords de llegada de capital y siendo una de las naciones con menor desempleo económico y con una de las monedas más fuertes.

-“Se ha hecho un gobierno austero, sobrio, no se permite la corrupción, no hay derroche, no hay gastos superfluos”, reiteró AMLO.

Finalmente, portales indican que hasta el 17 de diciembre, la fortuna de Slim había registrado un crecimiento de 36.5% en 2023, alcanzando los 101,000 millones de dólares.

Y, con lo cual apunta para posicionarse como la undécima persona más rica del mundo.